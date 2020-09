Para el 15, habrá filtros sanitarios para entrar a restaurantes del zócalo

Your browser does not support the video tag.

Únicamente para que comensales accedan a restaurantes de los alrededores del zócalo el 15 de septiembre, la Comuna pondrá filtros sanitarios en los portales Hidalgo y Juárez, pero el paso estará restringido, pues no podrán acceder para caminar o ver el Grito de Independencia.

Así lo anunció el secretario de Protección Civil (PC), Gustavo Ariza Salvatori, quien en entrevista, señaló que para acceder las personas deberán contar con cubrebocas.

“Se harán filtros sanitarios para el ingreso de las personas y cualquier persona que no cumpla con los criterios no va a poder entrar, porque vamos a tener únicamente abierto el portal Hidalgo y Juárez y la Reforma también”, comentó.

Señaló que tanto PC como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) vigilarán las inmediaciones para que únicamente hayan comensales en los espacios, toda vez que el consumo concluirá hasta la primera hora del 16 de septiembre.

Reiteró que la plancha del zócalo se mantendrá cerrada, por lo que los consumidores solo podrán escuchar la ceremonia a distancia y apreciar los fuegos artificiales.

“Todos los comercios y todos los locales que se vayan a abrir ese día, van a tener que permanecer al 33 por ciento de su capacidad, sea donde sea, en los Portales y fuera de la plancha del zócalo”, comentó.

Fue el 7 de septiembre cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que no habrá acceso a la ceremonia del Grito de Independencia para evitar contagios del Covid-19, luego de que en un inicio se planteó una asistencia de 400 personas.

Por otra parte, Ariza Salvatori señaló que han decomisado 30 kilos de pirotecnia en la zona de Xilotzingo, pero debido a que aún no es la venta fuerte, irán intensificando los operativos.