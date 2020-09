Restaurantes de Puebla ampliarían horario por Grito de Independencia

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado analizará la posibilidad de que restaurantes amplíen su horario de atención el 15 de septiembre, ya que actualmente es a las 21 horas como lo marcan los lineamientos de la reapertura económica, pero igual deberá a un tercio de capacidad.

Así lo informó, en entrevista, el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien agregó que se mantendrán pláticas entre el sector restaurantero y las áreas correspondientes para llegar a un acuerdo, pues lo importante debe ser que no se generen aglomeraciones de personas.

Al ser cuestionado sobre si habría una hora especifica de cierre, el mandatario poblano dijo que aún no se sabe, ya que tradicionalmente en esas fechas lo hacen hasta la madrugada, por lo que se debe analizar antes de que se avale la ampliación de atención.

“Yo no estoy en contra de eso, es un día especial, pero lo que se debe hacer es que hay que evitar que haya aglomeraciones de personas, entonces estaremos atentos al diálogo, porque es una fecha importante y no solo está, sino durante todo el mes de fiestas patrias”, pronunció.

Es necesario precisar que de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno estatal el pasado 7 de agosto como parte de la reapertura económica, se estableció que los establecimientos de giros comerciales y otros sectores solo pueden abrir de lunes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.

En tanto, la semana pasada se permitió que los restaurantes puedan ofrecer los servicios al interior del inmueble respetando que solo sea a un tercio de su capacidad, ya que anteriormente solo podían hacerlo para llevar o a domicilio.

No hay uso de bombas antigranizo: Barbosa

En otro tema, Barbosa Huerta rechazó nuevamente que se estén utilizando las bombas antigranizo por parte de empresas y evitar que llueva, pues no se tiene esa tecnología en el estado y a quien las utilice los pueden sancionar e incluso clausurar.

Lo anterior, luego de que el pasado martes se dio un bloqueo por varias horas en la carretera federal Amozoc-Nautla por parte de campesinos de la región de libres, Cuyoaco y Ocotepec quienes acusaron que debido a estas bombas se han visto afectado sus cultivos.

Ante esto, el mandatario poblano pidió a los quejosos que si tienen pruebas de que se están usando las presenten para que se actué al respecto, y no se dejen influenciar por líderes que solo lo hacen por sus intereses personales.

“Este tema de movilizar campesinos bajo la afirmación que hay bombas ara evitar que las nuevas que llueva es falso, es una tecnología que no está siendo utilizada en ningún lugar del estado de Puebla, solo es una manera de decirles a algunos campesinos que protesten”, asentó.

Por otra parte, el morenista señaló que el gobierno estatal indemnizará a los productores que se hayan visto afectados por las sequias en semanas pasadas, pues se tiene contratado un seguro desde que empezó el ciclo agrícola, programa que se mantendrá e incluso reforzará.