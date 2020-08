Solo 400 personas estarán en el zócalo de Puebla para Grito de Independencia

Your browser does not support the video tag.

Para la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre solo se permitirá el acceso de 400 personas a la plancha del zócalo de Puebla, además de que no en el salón de Cabildos del ayuntamiento habrá como máximo 70 personas.

Así lo dio a conocer, este lunes en rueda de prensa, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien detalló que los festejos patrios contemplan 13 ceremonias cívicas empezando con la colocación del bando solemne en la dese de los tres poderes del estado.

El funcionario estatal manifestó que todos los eventos que se hagan a lo largo de septiembre serán en un formato reducido de aforo y de corta duración a fin de evitar un posible riesgo de contagios de Covid-19 entre los asistentes.

“Se tiene ya una programación de todos los que se harán, el más relevante es el grito del 15 de septiembre que estará encabezado por el gobernador Miguel Barbosa, en esta ocasión tendrá que adecuarse a los criterios establecidos por la propia contingencia”, pronunció.

En el caso específico del zócalo capitalino, sostuvo que los poblanos que acudan deberán guardar la sana distancia, seguir los protocolos sanitarios y de seguridad que se implementarán, además de que habrá verbena popular en calles aledañas al zócalo.

Habrá video mappping en la Catedral

Méndez Márquez detalló que los asistentes podrán disfrutar de un programa artístico cultural que contempla un espectáculo de video mapping, el cual se proyectará sobre la Catedral de Puebla, así como de juegos pirotécnicos, todo en un horario de 9 a 12 de la noche.

Refirió que para que los poblanos puedan ver las distintivas proyecciones que se harán se estarán habilitando pantallas en diversos puntos del zócalo capitalino, lo cual será coordinado entre autoridades de seguridad y protección civil tanto estatales como municipales.