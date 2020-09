Barbosa anuncia que no habrá gente en el zócalo para Grito de Independencia

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que no habrá personas en el zócalo de Puebla para presenciar el Grito de Independencia él encabezará desde el balcón principal del Palacio Municipal, a fin de evitar aglomeraciones y un riesgo de contagios de Covid-19.

Esto luego de que la semana pasada se había dicho que se tendría un aforo máximo de 400 poblanos en la plaza principal de la capital y que para ello serían las primeras que llegarán, las cuales estarían distribuidas a lo largo del zócalo.

En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que la celebración será similar a la decisión que se tomó en el gobierno federal, por lo que la ceremonia cívica, así como el espectáculo de luz y sonido y los juegos pirotécnicos, serán transmitidos en redes sociales para que todos puedan disfrutarlos.

Manifestó que realizará la arenga de los héroes patrios desde el balcón del Palacio Municipal en compañía de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, Gabriel Biestro Medinilla y Héctor Sánchez Sánchez, respectivamente, así como de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

“Tiene que ser así para mantener una disciplina social, va a haber espectáculo de luz y sonido y juegos pirotécnicos para que se reproduzca por todas las redes el ambiente cívico, la intención es que no se registren aglomeraciones de personas, pues en las últimas semanas se ha logrado estabilizar la cantidad de contagios”, pronunció.

Es necesario precisar que la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que los restaurantes en Puebla podrán cerrar hasta la 1 de la mañana del 16 de septiembre, siempre manteniendo el aforo reducido al 33 por ciento y las medidas preventivas de salud.

Además de que, tras cerrar, contarán con una hora para limpiar y desocupar de manera que el cierre total del establecimiento se efectúe a las 2 de la mañana, mientras que la venta de bebidas alcohólicas solamente se hará acompañada con alimentos y queda prohibida la modalidad servicio de barra libre, aunado a que los bares, cantinas y karaokes permanecen cerrados.

Trabajadores regresarían en semáforo amarillo

- Anuncio -

En otro tema, Barbosa Huerta dijo que para que se dé el regreso de los trabajadores del gobierno del estado a sus actividades tendría que ser hasta que la Federación coloque a Puebla en el semáforo epidemiológico en amarillo, lo cual podría ser a finales de septiembre.

Y es que reconoció que “ya hay mucha presión” para que el personal regreso a las dependencias, por lo que a finales de mes “es una posibilidad”, siempre y cuando las condiciones de la pandemia permitan tomar esas decisiones.

Sobre el tema político, el mandatario poblano manifestó exhortó a quienes competirán en las elecciones del próximo año a que tengan un comportamiento apegado a la ley y que respeten las normas internas del proceso electoral que ya comenzó, así como a los estatus de sus partidos políticos.

Coincidió con el Mario Delgado Carrillo, quien busca la dirigencia nacional de Morena, en que todo aquél diputado o alcalde que aspire a una reelección debe contar con el apoyo de la sociedad que gobernó, ya que son los pueden evaluar el trabajo que desempeñó durante los años que tiene el cargo.

Refirió que el ser la primera vez que se aplica esta figura en las elecciones para legisladores federales y presidencias municipales se debe contar con los lineamientos claros, en el primer caso a través del INE y, en el segundo, tendrá que hacerlo el Instituto Estatal Electoral (IEE).