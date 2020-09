Comuna intensificará operativos contra pirotecnia por el Covid-19

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Protección Civil (PC) intensificará operativos contra la venta de pirotecnia el 15 de septiembre en mercados, juntas auxiliares y zonas habitaciones, pues al no haber festejo en el zócalo por el Covid-19, desplegarán a 80 elementos.

En entrevista a Ángulo 7, el titular de dicha dependencia, Gustavo Ariza Salvatori, señaló que el fortalecimiento de los operativos para las fiestas patrias se debe a que contarán con personal que, inicialmente, iba a ser destinado para evitar aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, antes de que el gobierno estatal cancelara la asistencia reducida al Grito de Independencia.

“Una ventaja que tenemos ahorita es que no vamos a tener tanta gente para la plancha del zócalo, entonces todo se irá a reforzar a las afueras de la ciudad, en los mercados y en las zonas habitacionales”, comentó.

Indicó que los lugares donde más reportes ciudadanos y operativos han realizado en los últimos años por pirotécnica, son las colonias Xilotzingo y Amalucan, así como las unidades habitacionales de San Bartolo, La Margarita, y la juntas auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Aseveró que durante los últimos días comenzaron a realizar recorridos en zonas habitacionales y mercados, donde hasta el momento no han hallado grandes cantidades de pirotécnica, toda vez que la venta se concentrará para el día 15, por lo que realizarán decomisos y pondrán a disposición de las autoridades a quienes reincidan en la venta.

Abrirán canchas cuando el gobierno determine

Por otra parte, Ariza Salvatori precisó que si bien existe un plan para la reapertura de las canchas, este aún no se implementará ya que la entidad continúa en fase naranja del semáforo epidemiológico, por lo que se abrirán cuando cambia a color verde o el gobierno estatal lo determine.

Asimismo, resaltó que la afluencia a canchas no ha reducido pues, pese a que bajaron los reportes ciudadanos, en los recorridos han encontrado hasta cinco espacios deportivos ocupados los días sábados, y los domingos hasta diez.

Cabe mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó el pasado 4 de septiembre, que si los poblanos siguen respetando la sana distancia, Puebla podría pasar a semáforo amarillo a finales de mes y a verde, para diciembre.