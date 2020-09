De mantener conducta social, Puebla pasaría a semáforo amarillo a fin de mes

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que de seguir con la línea de salir solo si es necesario y tomando medidas de sana distancia, a fin de mes, Puebla podría pasar a semáforo amarillo de Covid-19 y para diciembre, a verde.

Lo anterior, durante la ceremonia conmemorativa por los 500 años de la fundación de Tepeaca, en donde afirmó que esta ha sido una pandemia que “nadie imaginó”, pues ha afectado a todo el mundo y por ello se requiere que siga habiendo unidad entre los ciudadanos.

Refirió que el sistema estatal de salud ha aguantado pues ha atendido a todo aquel que lo ha requerido, y si bien se tiene la esperanza de que llegue la vacuna en 2021, eso no significa que se vayan a desconvertir los hospitales que se habilitaron en el estado.

“Yo espero que en septiembre, si las cosas sigue caminando como hasta hoy están, el semáforo epidemiológico de Puebla estará en el color amarillo y pronto estaremos a final de año en verde”, pronunció el mandatario.

Sin embargo, sostuvo que eso tampoco está asegurado porque puede haber un rebrote si no se mantiene una conducta social como ha sido desde semanas pasadas, al tiempo de sostener que se ha aprendido a ser responsable en esta emergencia sanitaria.

Se está enfrentando cada vez mejor

Por ello, Barbosa Huerta insistió en que se requiere unidad, ya que se está enfrentando “una enorme crisis” como no se vio en otros años, pero “afortunadamente” se ha encontrado la forma de cómo hacerlo y se está venciendo la pandemia.

Manifestó que esta situación generó que la vida haya cambiado en las relaciones que se van a tener entre las personas de hoy en adelante.

Cabe mencionar que, por la mañana, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, dio a conocer que, este viernes, Puebla registró 147 nuevos contagios de Covid-19, lo que representó una baja respecto a los 254 que hubo el jueves, con lo que se llegó a un acumulado de 30 mil 81, mientras que en decesos la entidad cerró la semana con un total de 3 mil 821.