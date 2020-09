Puebla registra baja de contagios este viernes con 147; van 30,081 acumulados

Your browser does not support the video tag.

Puebla registró este viernes 147 nuevos contagios de Covid-19, lo que representa una baja respecto a los 254 que hubo el jueves, con lo que se llegó a un acumulado de 30 mil 81, mientras que en decesos la entidad cerró la semana con un total de 3 mil 821.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, manifestó que la diferencia de cifras que se tiene con el jueves es de 161, debido a que 80 casos son rezagados de varios días atrás.

Explicó que a la fecha se han aplicado 47 mil 696 muestras de laboratorio en lo que va de la pandemia, por lo que las que han salido positivas corresponden al 63.2 por ciento, sobre todo en la zona metropolitana.

Refirió que hay mil 24 casos activos, es decir que se registraron en los últimos 14 días, lo cual corresponde al 3.4 por ciento del total y se concentran en 76 municipios de la entidad.

Respecto a las defunciones, comentó que en las últimas 72 horas se agregaron 14, aunque la diferencia con el jueves, que eran 3 mil 799, son 22 debido a que ocho son extemporáneas, por lo que el acumulado de decesos es de 3 mil 821.