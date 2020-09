Juez absuelve a involucrados en desaparición de activista Sergio Rivera

Your browser does not support the video tag.

Mario Cortes Aldama, juez de Tehuacán, absolvió a las tres personas detenidas por la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández, ocurrida hace dos años en la Sierra Norte, a pesar de las pruebas contra ellos, por lo que apelarán la sentencia, ya que sospechan corrupción.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, asesor jurídico del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), quien afirmó que esta sentencia es “contraria a todos los precedentes judiciales sobre desaparición”.

Detalló que, sin base legal, se negó la justicia en el primer juicio en México por desaparición cometida por particulares en contra de un defensor de derechos humanos, desestimando todos las evidencias que fueron presentados durante dos años de proceso.

Explicó que el juez lo llamó a las 2:30 de la mañana de este viernes diciéndole que tenía que movilizarse ya que iba a dictar sentencia, siendo a las 4 de la mañana cuando se dio esta resolución, lo cual calificó como una estrategia para evitar algún tipo de protesta.

Criticó tal medida, ya que la última audiencia se realizó desde el jueves en el día. Sin embargo, declaró un receso, por lo que acusó que el juez tuvo una actitud siempre a favor de los detenidos y de discriminación a la organización, además de que “desestimó las amenazas que previamente había recibido Sergio”.

“El juez decidió que nada de lo que presentamos era válido, que no eran pruebas suficientes. Obvio, no compartimos esta decisión, es arbitraria, no tiene sustento para llegar a esa determinación, demuestra una ignorancia en estos temas y nosotros consideramos que respondió a intereses económicos o en su caso actos de corrupción”, pronunció.

Ante esta situación, el litigante adelantó que presentarán una apelación ante un juez de distrito para que analice si confirma la sentencia o la modifica, ya que los tres detenidos desde este viernes quedarán libres, aunque eso no quiere decir que ya se haya terminado el proceso.

Sostuvo que se tienen las pruebas suficientes para que la resolución haya sido a favor de ellos, por lo que seguirán luchando hasta que se haga justicia, ya que Sergio Rivera Hernández fue una “personas incomoda” para la minera Autlan que es la que buscaba desarrollar la hidroeléctrica en la comunidad de Coyolapa, Zoquitlán, por ello lo desaparecieron.

Presentarán queja en Consejo de la Judicatura

Recordó que en su momento ya habían pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se cambiara al juez que llevaba al caso, ya que en todo momento mostró actitudes racistas y discriminatorias, debido a que los familiares y amigos de Sergio hablan náhuatl y nunca se les permitió que hubiera un intérprete y por el contrario los descalificaba.

“Siempre se mostraba de forma violenta con la representación de las víctimas, se dieron confrontaciones muy duras con nosotros como organización, incluso hacia sus valoraciones en las que decía que no creía lo que los propios testigos decían, esta conducta nos hizo pensar en todo momento de que nunca fue parejo”, expresó.

Peña Rodríguez recordó que presentaron desde noviembre del año pasado una queja en el Consejo de la Judicatura de Puebla por los actos de racismo por parte del juez, y ahora interpondrán otra por la presunción de haber incurrido en un acto de corrupción y la ausencia de una argumentación para dictar dicha sentencia.

Es necesario precisar que Omar Esparza Zarate, vocero del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), a finales de agosto alertó que el juez podría liberar a las tres personas que estaban detenidas y vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada, esto a pesar de que está más que probado” que son los principales involucrados en la desaparición de Sergio Rivera Hernández.