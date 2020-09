A fin de mes, restaurantes del CH podrán colocar mesas en banquetas

Your browser does not support the video tag.

A finales de septiembre, iniciará el programa de “terrazas móviles” en el Centro Histórico, con el que restaurantes sin terraza podrán colocar mesas en las banquetas de corredores gastronómicos de forma temporal, para la reactivación económica.

En entrevista, el secretario de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, señaló que en un plazo no mayor a dos semanas, estos establecimientos podrán utilizar las banquetas para dar servicio, pues lo único que resta es el “visto bueno” de la secretaría Protección Civil municipal para que “decidamos quién da los permisos”.

Ante pregunta de si el proyecto arrancará para el 15 de septiembre, comentó que no será así porque las terrazas móviles no van de la mano con los festejos patrios, pues los restaurantes ya cuentan con una ampliación de horario para ese día, mientras que la Comuna busca “dar oportunidad” a aquellos que no tienen terrazas.

Precisó que el ayuntamiento no invertirá en inmobiliario, ya que serán los locatarios quienes coloquen sus mesas y sombrillas, pues se trata de un proyecto “sencillo” que no busca generar costos y cuya duración será temporal, para fortalecer la economía por la crisis del Covid-19.

“Queremos hacer las cosas sencillas para que sea un programa que funcione, que sea bueno, positivo para los comercios y que no genere un gasto o una molestia”, mencionó.

Sin embargo, el secretario mencionó que solo se contempla su colocación en corredores gastronómicos del Centro Histórico, de los cuales, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, Olga Méndez Juárez, había mencionado que serían el Callejón de los Sapos y el Carolino, además de que buscaban ampliarlo a la avenida Juárez y las calles 3 Oriente-Poniente.