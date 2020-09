Por segundo día Puebla supera los 100 casos de Covid-19 y llega a 30 mil 5

Your browser does not support the video tag.

Por segundo día consecutivo superó los 100 casos de Covid-19 al registrar este jueves 109, con lo que la entidad llegó a un acumulado de 31 mil 5 en lo que va de la pandemia, mientras que los decesos que se reportaron fueron 10, para tener un total de 3 mil 936.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, manifestó que la diferencia es de 117, ya que ocho son rezagados de varios días atrás, mientras que las muestras que se han procesado a la fecha son 40 mil 509.

El funcionario estatal comentó que actualmente se tienen 888 casos activos, es decir que se reportaron en las últimas dos semanas, lo que representa el 2.9 por ciento del total, mismos que se encuentran distribuidos 70 municipios.

El secretario comentó que la diferencia de decesos respecto al miércoles, 3 mil 918, son 18, de los cuales solo diez son de las últimas 72 horas, por lo que el total de 3 mil 936 fallecimientos equivalen al 13.1 por ciento del total de contagios registrados.

El secretario detalló que de acuerdo con la información que han recabado, conforme a avanzado la pandemia, se detectó que el periodo de incubación del virus que genera el Covid-19 va de los dos a los cinco días.

Mientras que de análisis hecho del periodo que pasa entre el inicio de los síntomas, en la zona metropolitana el 60 por ciento llega a los hospitales cuando ya se encuentran graves, debido a que dejan pasar de 10 a 15 días con un tratamiento previo de un doctor particular.

En tanto, en los nosocomios del interior del estado se detectó que el 30 por ciento de los pacientes que llegan a pedir atención entre 10 y 15 días de haber empezado con los síntomas, lo que genera en su mayoría que lleguen de gravedad.