Puebla registra alza en casos de Covid pero sigue sin superar los 200 diarios

En las últimas 24 horas Puebla duplicó el número de contagios de Covid-19, ya que reportó 142, a diferencia de los 58 que se registraron el martes, con esto se tiene un acumulado de 30 mil 888 casos, mientras que los decesos que se sumaron fueron 21.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que la diferencia con el último reporte es de 157 casos, esto debido a que 15 son extemporáneos, pero apenas fueron reportados, aunque es necesario sumarlos en el total.

Refirió que a la fecha se tienen 49 mil 118 muestras procesadas, por lo que las que han salido positivas corresponden al 62.9 por ciento, mientras que los casos activos, es decir que se dieron en las últimas dos semanas, son 990, que se encuentran distribuidos en 76 municipios.

En esta cifra se dio una baja del 7.8 por ciento, ya que hasta el martes se tenían mil 74 personas con el virus, es decir, 84 poblanos más.

Indicó que el número de decesos que se sumaron son 21, aunque son de las últimas 72 horas, por lo que se llegó a un acumulado de 3 mil 918, esta cantidad corresponde al 13 por ciento del total de personas que se han contagiado.