Casos de Covid-19 siguen a la bajan en Puebla; suma 58 contagios este martes

Your browser does not support the video tag.

Puebla registró una disminución en el número de los contagios a diferencia de los que hubo el fin de semana que fueron más de 100 al día, ya que para este martes reportó 58, una de las cifras más bajas en las últimas semanas, con esto llegó a un acumulado de 30 mil 731.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que la diferencia con los 30 mil 664 contagios que se tenían hasta el lunes son 67, debido a que nueve son rezagados de varios días atrás.

Refirió que a la fecha se han aplicado 48 mil 854 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que las que han salido positivas corresponde al 63 por ciento, siendo la zona metropolitana la más afectada y la capital poblana el municipio con más incidencia.

Precisó que se tienen activos mil 74 contagios, es decir que se dieron en las últimas dos semanas, lo que equivale al 3.5 por ciento del total acumulado en lo que va de la pandemia, mismos que están distribuidos en 82 municipios del estado.

En el caso de los decesos, el funcionario estatal comentó que la entidad llegó a un total de 3 mil 882, que representa una diferencia de nueve decesos comparados con los 3 mil 873 del lunes, aunque de estos solo cuatro son de las últimas 72 horas, ya que los otros son extemporáneos.

Cifras deben tomarse con precaución: Barbosa

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que si bien las cifras muestra que “van bien” es necesario tomarlo con precaución y ver cómo se desarrolla en los siguientes días, por lo que se deben seguir mantenido las medidas de salud y prevención.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, mencionó que se mantiene en 31 el número de reos contagiados con Covid-19, ya que no se han registrado nuevos casos en los últimos días.

Respecto a los migrantes poblanos fallecidos en Estados Unidos, el funcionario estatal manifestó que se sumó uno más, por lo que la cifra acumulada que se tiene es de 464