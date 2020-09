Puebla reporta 496 casos de Covid-19 y 38 decesos en tres días

Your browser does not support the video tag.

Durante el fin de semana Puebla mantuvo la cifra de contagios de Covid-19 al no reportar más de 200 al día, ya que entre viernes y sábado se dieron 496 nuevos casos, con lo que llegó a un acumulado de 30 mil 664, mientras que los decesos subieron a 3 mil 873.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, comentó que la diferencia con el último reporte que se dio es de 583, debido a que 87 son rezagados de varios días atrás, mientras que el número de muestras que se han aplicado es de 48 mil 783.

El funcionario estatal desglosó que de los nuevos casos que se dieron durante los tres días, 170 fueron de viernes para sábado, 186 se registraron de sábado para domingo y 140 de domingo para este lunes.

Explicó que el número de contagios activos es de mil 49, es decir que se reportaron en las últimas dos semanas, lo cual representa el 3.4 por ciento del total acumulado, mismos que se encuentran distribuidos en 81 municipios.

En esta ocasión el secretario no dio el desglose de decesos que hubo, pues solo comentó que durante el fin de semana se sumaron 38 más, para tener el total de 3 mil 873, cifra que equivale al 12.6 por ciento del total de personas infectadas en esta pandemia.

Vamos conteniendo la curva: Barbosa

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que en los últimos días se ha visto un esfuerzo de disciplina social por parte de los poblanos, pero pidió mantenerse así con las medidas de salud y el confinamiento para poder disminuir aún más los contagios.

“Hay vamos conteniendo la curva, cuídense y cuiden a los suyos, lo estamos logrando, el gobierno va a mantener la claridad de sus acciones, de sus decisiones, vamos abriendo las diferentes actividades con mucha confianza a la responsabilidad de los ciudadanos”, pronunció.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), informó que se mantiene en 31 el número de reos contagiados, ya que no hubo casos nuevos los cuales se encuentran en las instalaciones del centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa).

- Anuncio -

Agregó que el sábado pasado se dio el arribo de un vuelo con mexicanos provenientes de Estados Unidos al aeropuerto Hermanos Serdán con 133 personas, de los cuales ocho fueron poblanos, por lo que se les dio acompañamiento a través del IPAM para que llegaran a sus lugares de origen.

Covid-19 frenó compra de alarmas sísmicas

En otro tema, Barbosa Huerta señaló que se tiene pendiente la licitación para la adquisición de las alarmas sísmicas debido a que por la pandemia del Covid-19 tuvieron que redireccionarse los recursos y aplazar varias de las acciones que se tenían planeadas.

Sin embargo, sostuvo que sigue en pie comprar estos aparatos una vez que se salga de la emergencia sanitaria, el tiempo recordar que se canceló el macro simulacro del próximo 19 de septiembre, ya que así se acordó a nivel nacional a fin de evitar contagios.