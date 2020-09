Sin grandes proyectos de infraestructura para Puebla en 2021, según PPEF

Your browser does not support the video tag.

La baja de recursos federales para Puebla en 2021 del 5 por ciento también se vería reflejada en los proyectos, pues la SCT apenas prevé ampliar un tramo del Periférico Ecológico a Atlixco, mientras que el IMSS planea reconstruir y remodelar dos hospitales.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF), entregado este martes a la Cámara de Diputados, se indicó que se proyecta invertir el próximo año 10 millones 343 mil pesos para ampliar el tramo de Puebla a Atlixco, de 12 a 37 metros de ancho el tramo del kilómetro 6+000 al 6+580, para alojar 10 carriles de circulación.

También, del kilómetro 6+580 al 15+150 para poner otros cuatro carriles, dos entronques y seis pasos peatonales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contempla incluir al Aeropuerto Internacional de Huejotzingo en el programa de reestructuración de espacios aéreos, pues planea configurarlo al Sistema Aeropuertario Metropolitano (SAM), que integran los de la Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca, con 3 mil 164 millones 169 mil pesos.

Como parte de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), la dependencia contempló la concesión por 2 mil 255 millones de pesos la construcción, operación y mantenimiento del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, en una longitud de 36.646 kilómetros; en julio de este año, la SCT anunció que revisaría el contrato otorgado a ICA.

A esto se suma que, el IMSS prevé destinar 221.7 millones de pesos para demolición y nuevas obras que sustituyan las dañadas del Hospital General de Zona 5, ubicado en Metepec, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como, 5.4 millones de pesos para ampliar el área del estacionamiento de La Margarita para poner otras 56 camas.

Ante la crisis agudizada por la pandemia de Covid-19, el gobierno federal planteó asignar a Puebla 89 mil 864.6 millones de pesos para gasto programable en 2021, lo cual significa una reducción del 5.1 por ciento respecto a los 94 mil 691.4 millones que recibió la entidad este 2020.