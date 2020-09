Prevé IMSS más de 200 mdp para restaurar servicios en Metepec dañados en 19-S

Your browser does not support the video tag.

Para 2021, el IMSS proyecta destinar 221 millones 718 mil 752 pesos para la demolición y nuevas obras que sustituyan las dañadas el Hospital General de Zona 5, ubicado en Metepec, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entregado este martes a la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que el próximo año sean “restaurados, demolidos y sustituidos los servicios de quirófanos, CEYE, imagenología y urgencias” del nosocomio ubicado en Atlixco.

Indicó que, en años anteriores, ya se le destinó 174 millones 427 mil 151 pesos, por lo que, con lo que se invertiría el próximo año, sumarán 396 millones 145 mil 903 pesos en total.

Además, el IMSS contempla que se amplíe el servicio de hospitalización de medicina interna con 56 camas en el área del estacionamiento del Hospital General de Zona, número 20, de La Margarita –que ha registrado sobrecupo– para lo que estima 5 millones 447 mil 753 pesos.

El PPEF fue turnado a comisiones, donde será revisado y después, pasará al pleno para su aprobación.