En Desarrollo Urbano cobraban “moches” para Eduardo Rivera: regidor

Regidores afines a la edil Claudia Rivera Vivanco señalaron que el exdirector de Desarrollo Urbano, David Letipichia Castro, orquestaba “moches” junto a otros dos, a favor de Eduardo Rivera Pérez, luego de que la titular fue separada por corrupción.

En rueda de prensa virtual, el regidor Iván Herrera Villagómez señaló que Lepitichia Castro, junto a Alejandro Picasso Zamora, analista consultivo de la dependencia, y Rubén Ramírez, inspector, se coordinaban para cobrar “moches” en la liberación de permisos, para favorecer a Rivera Pérez.

“Las personas denunciadas, el anterior director de Desarrollo Urbano, Letipichia, forma parte de la militancia de Acción Nacional, y en un acto de confianza y de congruencia ética, se le dio la oportunidad de participar en este ayuntamiento, pero hoy se ha descubierto que forma parte de una red de operadores que está buscando apoyar a Eduardo Rivera”, comentó.

En una imagen, se explica que Letipichia Castro supuestamente era el encargado de liberar los permisos a quienes cobraba, mientras que Ramírez “clausuraba” a aquellas obras que no accedieran a cooperar.

Herrera Villagómez mencionó que tienen “indicios” de otros posibles actos de corrupción, por lo que se ha dado parte a la Contraloría Municipal y a la Sindicatura, para iniciar las indagatorias; a su vez, dijo que “no permitirán” que se use la estructura del ayuntamiento por intereses políticos.

Es golpeteo político: PAN

Sobre estas declaraciones, Enrique Guevara Montiel, coordinador de los regidores panistas, aseveró a través de Zoom, que se trata de un “golpeteo político” por parte de los regidores afines a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues los asuntos de corrupción en la administración morenista son “responsabilidad directa” de la edil y sus secretarios.

Mencionó que el ayuntamiento debe seguir con las investigaciones, auditar a todas las secretarías municipales, y dejar de “culpar” a gobiernos pasados de lo que actualmente sucede.

El pasado 7 de septiembre, la presidenta municipal dio a conocer la destitución de Beatriz Martínez Carreño como titular de Desarrollo Urbano, por corrupción en la entrega de permisos, a unos días de que Letipicha Castro también abandonó la dependencia, por lo que aseguró que habría denuncias penales.

También, cabe resaltar que lo anterior en un marco donde se especula la reelección de la alcaldesa, y la posibilidad de que Rivera Pérez participe en la contienda, abanderando al PAN.