Por corrupción, exigen a Comuna de Puebla se auditen secretarías

Regidores del PAN exigieron a Comuna auditar todas las dependencias y no solo Desarrollo Urbano, tras salida de Beatriz Martínez Carreño por corrupción; regidores del G5 acusaron que dichos actos ocurrieron porque aún hay funcionarios de administraciones pasadas.

En un comunicado, los cabildantes del Partido Acción Nacional (PAN) mencionaron que deben revisarse “a profundidad” todas las denuncias de nepotismo, licitaciones que han tenido opacidad, así como otros procedimientos administrativos que hayan causado deficiencia, los cuales, deben ser dirigidos a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

También, que se ajusten las medidas de revisión, control, fiscalización y sanción en todas las áreas, además de mejorar la transparencia y evitar la discrecionalidad en el manejo de bienes y servicios para evitar actos de corrupción.

De igual forma, exigieron que las acciones en contra de Martínez Carreño e Ismael Couto Benitez “no se queden en actuaciones superficiales como despidos o bajas”, sino que se proceda con las denuncias que la misma edil anunció.

Por su parte, el regidor del G5, José Luis González Acosta, comentó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad guarda a funcionarios de panistas de la administración anterior, los cuales, debieron ser reemplazados en cuanto arribó el gobierno morenista.

Precisó que hicieron llegar dichas observaciones a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y que no fueron tomados en cuenta, toda vez que la separación de Martínez Carreño destapa “la punta del iceberg” de la corrupción en el ayuntamiento.

Esto, pues reiteró que también hubo opacidad en la entrega de despensas y la instalación de los bolardos, situación que llevó a la entonces titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Alejandra Rubio Acle, a pedir licencia sin goce de sueldo; posteriormente fue sustituida por Eduardo Covián Carrizales.

Este lunes, Rivera Vivanco anunció la salida de la titular por corrupción en la entrega de mil permisos de obras, a casi una semana de que el primer supuesto implicado, David Letipichia Castro, presentó su renuncia tras señalamientos.