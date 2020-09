Morena lleva en Puebla 2,500 firmas para enjuiciar expresidentes

Your browser does not support the video tag.

En Puebla capital, Morena ha recabado alrededor de 2 mil 500 firmas de consulta ciudadana, para enjuiciar a los últimos cinco presidentes de México, a una semana de que se instalaron, por lo que estiman esperan reunir 50 mil hasta la fecha límite.

Lo anterior, de acuerdo con la consejera del distrito 9 de la capital, Magdalena Herrera Vázquez, quien señaló que han recabado un aproximado de 100 firmas en los distintos puntos, desde que se instalaron desde el pasado 29 de agosto.

“Sí hemos tenido participación. Con los compañeros y compañeras tenemos 12 puntos colocados en diferentes partes de la ciudad, y en todos los lugares ha habido afluencia constante de ciudadanos”, comentó en entrevista a Ángulo 7.

Por ello, destacó que esperan reunir 50 mil firmas solo en la Angelópolis hasta el 15 de septiembre -fecha límite-, de las 250 mil que buscan reunir en todo el estado para que “se enjuicien a los expresidentes”.

Por otra parte, en rueda de prensa virtual, la consejera María Hernández, del distrito 10, explicó que los módulos se encuentran en el Zócalo de la capital, el pasaje 5 de Mayo y 10 Poniente, y en la 11 Sur, a la altura del Gallito, así como en la explanada de la alcaldía auxiliar de San Francisco Totimehuacán, el mercado Emiliano Zapata, en Agua Santa, entre otras.

En tanto, Araceli Cacerín Espinoza, del distrito 9, comentó que se requieren de 1 millón 800 mil firmas a nivel nacional, para entregar la petición al Congreso de la Unión, por lo que pidió a la ciudadanía sumarse.

Escucharán a todos los aspirantes

Con respecto a que el diputado federal Mario Delgado Carrillo se perfila como dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cacerín Espinosa comentó que si bien él es un contendiente, los consejeros están obligados a escuchar a todos los candidatos.

También, que serán atentos a sus propuestas en tanto sean invitados al dialogo, y que independientemente de su valoración, son los militantes quienes tendrán el veredicto final sobre el rumbo del partido obradorista.

De acuerdo con una encuesta de Massive Caller, el 41.9 por ciento de los mexicanos afines a Morena consideran que Delgado Carrillo debe tomar las riendas del partido, mientras que el 24 por ciento se dijo a favor de Gibrán Ramírez Reyes, exsecretario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

- Anuncio -

Cabe resaltar que tanto Ramírez Reyes como la senadora Citlalli Hernández Mora se sumaron como candidatos a la dirigencia nacional, luego de que la principal contendiente de Delgado Carrillo, Bertha Luján Uranga, se bajó de la contienda por estar en contra de que la renovación sea a través de encuesta abierta.