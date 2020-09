41.9% quiere a Delgado como líder nacional de Morena: Massive Caller

Your browser does not support the video tag.

El 41.9 por ciento de mexicanos que se identifican con Morena considera que el diputado federal Mario Delgado Carrillo debe ser el nuevo presidente nacional del partido y 24 por ciento se pronunció a favor de Gibrán Ramírez Reyes, exsecretario del CISS.

Lo anterior, de acuerdo con la última encuesta de Massive Caller, que arrojó que, en tercer lugar está la exlideresa Yeidckol Polevnsky Gurwitz, con 19.8 por ciento, mientras que Alejandro Rojas Díaz Durán, quien también es aspirante al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, obtuvo 14.2 por ciento de aprobación.

Respecto a quién vieron los encuestados como secretario general, 31.4 por ciento se declina a favor de Antonio Attolini, quien se desempeñaba como coordinador técnico de Vinculación Internacional del IMSS, mientras que 68.6 por ciento prefiere esperar que haya más candidatos para decidir.

La consultora levantó el estudio demoscópico el 1 de septiembre a 2 mil personas que votaron en 2018 por Morena y piensan hacerlo en 2021.

Hace dos años, 62.4 por ciento dijo que su sufragio fue a favor de Morena y 37.6 no lo hizo por ese partido, mientras que en un año, 77.8 por ciento piensa hacerlo por el partido lopezobradorista, contra 22.2 por ciento que no lo hará así.

Cabe mencionar que, el 20 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó que la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debe renovarse a través de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes del partido, con un proceso que tendrá a su cargo el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los mencionados ya levantaron la mano para aparecer en la boleta de renovación del CEN; Delgado Carrillo es legislador por Morena, Ramírez Reyes pidió licencia a su cargo como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), mientras que Polevnsky Gurwitz es secretaria general del partido, que ahora lidera Alfonso Ramírez Cuellar.