Bertha Luján anuncia que no buscará la dirigencia de Morena

Your browser does not support the video tag.

Bertha Luján Uranga, presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena, aseguró no participará en el proceso interno del partido por la dirigencia, en rechazo a la resolución del Tepjf, que ordenó a este instituto renovar su dirigencia mediante una encuesta.

Así lo dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde dio a conocer que este domingo se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional, donde participaron 139 consejeros con dos acuerdos centrales, sobre la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), al que señaló de “entrometerse” con un precedente en contra de la Constitución, donde señaló que se establece que los partidos tienen la facultad de darse sus propias normas.

“El tribunal está decidiendo de qué manera se va a elegir a nuestro presidente o presidente nacional y esto vulnera la autonomía y la soberanía de nuestro partido político”, expresó.

“No voy a participar en la encuesta abierta para definir quién será presidente, presidenta, secretario general de Morena”, dijo al señalar que su decisión se debe a una cuestión de “congruencia” ya que ella ha planteado desde hace año y medio su inconformidad con que esta fuera la forma en la que se eligieran a los dirigentes morenistas.

Participará en consulta contra expresidentes

También indicó que el Consejo Nacional acordó participar en la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se debe enjuiciar o no a los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por casos de corrupción.

En relación a su declinación al proceso interno de Morena, pidió cuidar el estatuto del partido donde se establece que las dirigencias se deben de construir “de abajo hacia arriba”.

“Uno tiene que ser aprobado en su organización de base, en su distrito, luego en el Congreso Nacional”, refirió Luján Uranga.

Cabe mencionar que, ella participó el año pasado en el fallido proceso de Morena con el objetivo de contender por la presidencia nacional del partido, pero las asambleas fueron suspendidas por el Tepjf por irregularidades en el padrón de militantes.