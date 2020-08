Morenistas en Puebla recaban firmas para enjuiciar expresidentes

Your browser does not support the video tag.

Simpatizantes y militantes de Morena en Puebla comenzaron a recabar firmas como parte de la consulta ciudadana para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México (tres del PRI y dos del PAN), por lo que buscan juntar 250 mil en el estado.

Dicha actividad inicio desde el sábado a un costado del asta bandera, en el zócalo capitalino, y se mantendrá hasta el 15 de septiembre, esto luego de que el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, informó en días pasados que no descarta que sea él quien la pida.

En entrevista, Adrián León Castillo, quien dijo ser colaborador del diputado federal morenista, Alejandro Carvajal Hidalgo, manifestó que a nivel nacional se tiene contemplado que sean 2 millones de rúbricas y en el caso de Puebla le corresponde una octava parte (250 mil).

Refirió que por ello iniciaron desde el sábado en el zócalo de la ciudad, pero hay otros puntos que ya se habilitaron en la CAPU, en el norte y sur de la ciudad, además de algunos municipios como Tehuacán, Acatlán de Osorio y Tepexi de Rodríguez, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

“Hay muchos participantes dentro de Morena, el diputado Alejandro es uno de los más activos, pero son varios. Todos los que llegan a dejar su firma deben hacerlo con sana distancia en la fila, cubrebocas y traer su credencial de elector”, pronunció.

De acuerdo con lo que se observó en este ejercicio, ciudadanos desde jóvenes hasta adultos mayores acudieron a dejar su firma, pues compartieron la postura de que se debe juzgar a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto.

Ante esto, habilitaron dos mesas en las que además de que se tenían las hojas para que colocaran sus datos, igual había gel antibacterial para que se echaran en las manos antes de tomar el lapicero, así como cubrebocas para dárselos a quien no llevara.

Se pone nombre completo y clave de elector

En la hoja donde los ciudadanos plasmaron su firma tenía la pregunta: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México, y en su caso, se les inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

De igual forma, hace énfasis en que la consulta sería el 6 de junio del siguiente año, en el marco de las elecciones locales y federales que se desarrollarán en el país.

Ante esto, las personas solo deben poner su nombre, los apellidos materno y paterno, clave de la credencial de elector, firma o en su caso huella del dedo pulgar.

Es necesario precisar que en días pasados López Obrador informó que según la Constitución federal y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Consulta Popular, este ejercicio sólo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre de cada año.