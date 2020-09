Necesario democratizar elecciones internas de Morena: Ramírez

Your browser does not support the video tag.

El aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Gibrán Ramírez Reyes, dijo en su vista a Tehuacán, como parte de su gira, que el partido se debe democratizar sus elecciones internas.

Indicó que de no corregir su rumbo, “nos enfrentaremos a un escenario de fragmentación frente a otros partidos”.

Además, puntualizó que si Morena sigue en su lógica de facciones, sectarismos, en lugar de democratizarse, habrá factura al interior de cara a las elecciones para elegir a la nueva dirigencia nacional.

Ramírez Reyes informó que ha presentado un programa de gobierno, entre las que destacan cinco: desarrollar un método confiable de encuestas para la selección de candidatos; crear un observatorio de gobiernos locales y estatales; retomar la capacitación política de los cuadros.

Asimismo, recuperar los vínculos con la sociedad, las organizaciones territoriales y los sindicatos; así como una sólida agenda de género dentro del partido a través de una Secretaría de las Mujeres.