Entre roces con estado, Comuna busca bajar a 250 los asistentes al Grito

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla busca bajar a 250 el número de asistentes al Grito de Independencia y que sean sectores representativos, luego de que el gobierno estatal indicó que serán 400, manteniendo, con ello, la tensión entre ambos gobiernos.

En entrevista, la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López, indicó que dialogan con el Ejecutivo para bajar “a 300 o 250”, el número de asistentes a la ceremonia, con el fin de salvaguardar la sana distancia y que puedan estar cerca de la ventana del Palacio Municipal, donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta dará el grito.

“Nosotros estamos en una plática permanente con el gobierno del estado. La posición del ayuntamiento es que sea el menor número de personas posible. Efectivamente, se manejó la cifra de 400, sin embargo, nosotros hemos estado tratando de bajar esa cifra, en atención a las medidas de distancia sanitaria que tenemos que atender”, comentó.

Aveces López subrayó que dichos lugares no serán para la población en general, sino que analizan darlos distintos sectores representativos de la población, por lo que resaltó que no debe de haber confusión y que las personas acudan, ya que no se les permitirá el acceso.

“No es una festividad en donde la gente puede venir a sumarse al grito. Lo pueden ver desde su casa, en una transmisión directa. Tampoco habrá puestos ni de comida ni verbena popular, porque no estamos para festejos. Estamos conmemorando y celebrando una gesta heroica, pero no podemos festejar cuando estamos en una situación tan delicada”, resaltó.

Mencionó que tampoco habrá fuegos artificiales para evitar aglomeraciones en los alrededores y no enviar un mensaje “confuso” a la ciudadanía, quien debe seguir el evento de manera virtual o en televisión, para evitar un brote de contagios de Covid-19.

Estado y Comuna, con declaraciones distintas

La secretaria mencionó que aún trabajan en definir las mecánicas sobre a qué sectores y de qué manera darán estos lugares, además de que podrían asistir solamente algunos grupos, pues el evento solo será una “representación” que contará con un espectáculo de luces, proyectado en distintas partes del zócalo.

Sin embargo, esto contrasta con lo referido por el secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, quien puntualizó que se dará acceso a las primeras 400 personas que arriben, lo que podría generar aglomeraciones.

Esto, en un marco donde han habido diferencias entre la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y Barbosa Huerta, sobre las acciones de cada gobierno, que trajo como último resultado la renuncia del director de Desarrollo Urbano, David Letipichia Castro, tras señalamientos de corrupción por parte del Ejecutivo, en la entrega de mil permisos de obras para los que no estaban facultados, cuya entrega, la edil justificó que fue por “falta de respuesta” del estado en la materia.