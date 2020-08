AMLO pedirá enjuiciar a expresidentes si no juntan firmas necesarias

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será él quien pida realizar la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia a expresidentes, en caso de que no se logren juntar las firmas necesarias o los legisladores no lo promuevan en el Congreso.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este lunes, en Palacio Nacional, donde el mandatario indicó que esperará hasta los últimos días que establece la ley para pedir al Congreso de la Unión que lo tome a consideración, que en caso de aprobarse se realizaría en 2021.

“Voy a esperar hasta los últimos días; si no se reúnen las firmas, si los legisladores no hacen el trámite, pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad, porque de llevarse a cabo esa consulta sería hasta el año próximo”.

El presidente refirió que según la Constitución se puede solicitar la realización de consultas del 1 al 15 de septiembre, por lo que, de no aprobarse entre la fecha mencionada se debe esperar tres años, al ser un censo nacional.

Plantea eliminar plazo para pedir consultas

Por lo anterior, López Obrador adelantó que envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución, para que se puedan realizar consultas populares “cada vez que sea necesario” y sobre “asuntos importantes”, por lo que se eliminaría el plazo referido.

Resaltó que será el Poder Judicial quien decidirá si se aprueba un eventual proceso en contra de los últimos cinco expresidentes de México, en tanto, expresó que no quiere descartar la realización de la consulta al señalar que “no es cualquier cosa enjuiciar a expresidentes, es todo un acontecimiento, un hecho histórico”.

Es de mencionar que en algunas ciudades del país ya ha iniciado la recaudación de firmas para pedir formalmente la consulta; en Puebla capital, un grupo de militantes y simpatizantes de Morena recaban nombre y clave de elector en el zócalo de la ciudad.

En tanto, 15 senadores morenistas formalizaron ante el Congreso de la Unión la petición, no obstante, fue rechazada al requerirse un mínimo de 43 legisladores, el 33 por ciento de la Cámara para dar trámite al proceso.

- Anuncio -

De aprobarse la consulta, esta se realizará a mediados del próximo año, probablemente en vísperas de los comicios del 6 de junio.

Editado por David Celestino