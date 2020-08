Farmacias Fleming, con desabasto de medicamentos para Covid, acusan

Your browser does not support the video tag.

En Farmacias Fleming, existe desabasto de medicamentos cardiológicos y neumólogicos que sirven como tratamiento contra los efectos del Covid-19, pues hay omisión por parte de las autoridades del Hospital Universitario (HU), acusaron empleados.

Lo anterior, de acuerdo con trabajadores de la farmacia que, al elegir anonimato por temor a represalias, comentaron que en las tres sucursales carecen, desde junio, de medicamentos para combatir los malestares causados y que los derechohabientes solicitan frecuentemente.

Comentaron que las medicinas faltantes son el Termisaltán, que sirve para que la sangre circule mejor y el corazón bombee con mayor eficacia, pues dentro de las afecciones que causa el Covid-19, existen problemas de insuficiencia cardíaca, por la falta de bombeo.

Tampoco hay ácido docosahexanoico, que tiene una función simular, aunado a que permite el funcionamiento de las células cerebrales, ni Atorvastatina, que disminuye el colesterol en personas con obesidad, una de las principales comorbilidades del virus.

De igual forma, hay desabasto de Pulmonarom, cuya función es reducir las infecciones de vías respiratorias, que también se utiliza para casos de bronquitis crónica, mientras que el Sies –otro de los restantes– combate la insuficiencia venosa.

Señalaron que el desabasto no ha sido tratado por las autoridades de Fleming, quienes argumentan que el problema no es suyo, pues debe ser tratado por el director general del Hospital Universitario (HU), Eulalio Morales Palacios.

“Lo más preocupante para mí y pienso que para toda la basé trabajadora es que en las farmacias Fleming no hay medicamentos y los responsables sólo se disculpan con qué los proveedores de laboratorios no los surten“, comentó uno de los empleados.

Cabe resaltar que no es el primer caso de omisión en las farmacias, ya que en julio, trabajadores también acusaron falta de insumos de calidad para protegerse del virus, al atender a la gente.