En vez de facilitar cuotas, SEP debe cubrir gastos de escuelas: padres

Madres y padres de familia señalaron que en lugar de que la SEP estatal brinde facilidades en pago de cuotas, deberían resaltar que no es obligatorio y analizar la forma de absorber el gasto de servicios básicos en escuelas por el que exigen cuotas.

En entrevista con este medio, coincidieron en que la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de proponer el pago de cuotas en diversas exhibiciones, debería poner énfasis en desplegados que adviertan a padres que las cuotas escolares no son obligatorias, ni motivo para impedir que sus hijos sean inscritos.

Hilda Martínez Estrada, integrante del Consejo Estatal de Participación Social, y cuyo hijo estudia en la telesecundaria Joaquín Ruanova, de San Jerónimo Caleras, aseveró que la dependencia se “contradice” en sus aseveraciones y da motivos a las instituciones para exigir las cuotas, ya que el pasado 5 de agosto, la SEP señaló que los padres podrán cumplir con el pago en dos emisiones, en vez de resaltar que no están obligados a entregarlas.

Consideró que el cambio en el posicionamiento de la autoridad educativa se debe a que resguarda los “intereses” del gremio educativo, pues “no olvidemos que esto es un negocio para los directivos, hasta para la Secretaría”.

Resaltó que la dependencia estatal debería cubrir con el pago de luz, agua e internet en las escuelas, por los que a los padres se les exige las cuotas, ya que la secretaría “no aporta recursos”, al grado en que los propios padres deben cubrir con el gasto de papelería de las direcciones.

Falta de coordinación entre estado y SEP

Por su parte, “Rosario” –quien prefirió dicho nombre como anonimato, por temor a represalias–, coincidió en que la SEP debería destinar recursos para el pago de mantenimientos esenciales; también resaltó que existe interés de los comités en no transparentar el gasto de las cuotas y permitir que se sigan cobrando.

“Yo sé que las cuotas de las instituciones sí se usan para el mantenimiento de escuelas, para luz, teléfono y varias cosas que son necesarias. Lo que no me agrada es que las cuentas no sean transparentes, y que los comités tomen ese dinero y no lo ocupen para lo que es”, comentó la madre del Centro Escolar Morelos.

De igual forma, criticó la falta de coordinación entre la SEP y el gobierno estatal en torno a las cuotas, siendo que sus afirmaciones generan confusión pues “si el gobierno en un momento dice una cosa y después SEP dice otra, ¿entonces a quién le hacemos caso?”.

En tanto, señaló que la dependencia de educación debe recalcar que las cuotas son voluntarias, al igual que la dependencia de educación debe vigilar el desempeño de cada comité y se proceda con ante cualquier irregularidad.

Escuelas sí pueden pedir recursos a SEP

Por su parte, “Beto” –quien eligió dicho nombre por la misma circunstancia que la madre anterior–, exmiembro del comité de padres de la escuela primaria Federal México, en la colonia México 83, indicó que las instituciones cuentan con las facultades de pedir presupuesto a la SEP, pero que no lo hacen para “evitar trámites”.

Esto, pues aseveró que conforme a su experiencia, notó que para los directivos y algunos miembros les padecía más cómodo obtener los recursos de mantenimiento de los padres de familia, a través de las cuotas.

Aseveró que ahora, uno de sus hijos estudia en la preparatoria oficial Cadete Vicente Suárez, de la colonia Santa Cruz Los Ángeles, la institución pide 2 mil 100 pesos de cuota, mismos que, exige, sean tomados del recurso sobrante que debí quedar, correspondiente de abril a julio de este año, que no debió ejercerse por la pandemia de Covid-19.