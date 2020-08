Centro Escolar Morelos condiciona cuotas y no las transparenta, acusan padres

Padres de familia acusaron opacidad en el manejo de cuotas del Centro Escolar José María Morelos y Pavón, de Puebla capital, mientras que para inscribir a sus hijos son “obligados” a pagar los montos que el Comité fijó sin consulta; pidieron que bajen en 50 por ciento.

Lo anterior, de acuerdo con una madre que, al elegir el anonimato, refirió que la directora, María del Carmen Sánchez Farfán, ha obligado a los padres a pagar la cuota “voluntarias” del próximo periodo escolar, para hacer válida la inscripción de los alumnos.

Esto, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal señaló que ninguna institución debe negar la inscripción por falta de pago de cuotas, de acuerdo con lo dispuesto en la nueva Ley General de Educación, misma que fue propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Al respecto, mencionó que los padres externaron a la directora dicha disposición, quien argumentó que el cobro de cuota seguiría siendo obligatorio, hasta que la SEP le envíe un oficio para hacerle saber lo contrario.

Precisó que las cuotas son distintas en cada nivel, pues en preescolar y primaria y secundaria, son de 600, 400 y mil pesos; en el caso de preparatoria, indicó que la cuota para el turno matutino es de mil pesos del vespertino de mil 700 del Centro Escolar Morelos, ubicado sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, cerca de las instalaciones de la SEP.

Puntualizó que dichos montos fueron establecidos por el Comité de Padres y la directora, para la cual, firmaron siete integrantes que no “representan” a los padres ya que no fueron consultados”; al respecto, este medio documentó que los Comités no pueden fijar cuotas si antes no se realizan asambleas, mismas que no pueden celebrarse por la contingencia, por lo que tampoco pueden asignar precios.

Comité ha sido opaco en transparentar gastos

La madre indicó que tras esto, la escuela únicamente se ofreció a hacer una reducción quedando el monto para secundaria en 750 pesos; ante la molestia de los padres, se acordó que podría quedar en 500, siempre y cuando se renunciara al seguro de vida, cuyo valor es de 130 pesos.

Esto despertó su inconformidad, ya que consideró que la escuela está dispuesta a quitarles beneficios en lugar de disminuir el monto destinado a los supuestos “servicios”.

De igual forma, indicó que el Comité ha sido opaco en transparentar los recursos, ya que solamente les entregan un desglosado de los pagos en los que se invirtió el presupuesto, sin ahondar en fechas de pago ni documentar con notas o recibos.

Expuso que el mantenimiento no es visible en las instalaciones, pues las paredes no han sido pintadas y los baños continúan en malas condiciones.

Sin haber clases, gastaron en “mantenimiento”

Aseveró que el centro educativo debe transparentar qué ocurrió con el presupuesto de mantenimiento de abril a julio, pues el Comité dijo que “ya no hay dinero” cuando dicho recurso no debió ejercerse en su totalidad por la falta de clases presenciales.

También, que no deberían exigirles las cuotas cuando la SEP aún no ha determinado una fecha de retorno por los contagios de Covid-19, pues “no es posible que ahorita nos estén pidiendo esa cuota para inscripción, cuando los chicos ni siquiera se van a presentar a la escuela”.

De acuerdo con especialistas, los comités no deberían establecer las cuotas, sin antes rendir cuentas sobre el recurso no ejercido durante la contingencia, mismo que debería estar “intacto” y ser utilizado para para el nuevo ciclo escolar.