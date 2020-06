En Chiapas, capturan a presunto feminicida de Gardenia y Dulce

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Alonso “N”, presunto feminicida de Gardenia y su hija Dulce, fue capturado en colaboración con delegación de la FGR en Chiapas; además, indicó que la investigación aún continúa.

A través de su cuenta de Twitter, la FGE señaló que el supuesto feminicida fue detenido por el delito de robo de vehículo.

Sin embargo, no se detalló más información al respecto, aunque se puntualizó que “el detenido es investigado por los feminicidios de Gardenia y su hija Dulce en Acajete. Conforme la indagatoria lo permita, se ampliará la información”.

Este domingo, familiares de Gardenia y Dulce se encuentran marchando, hasta el cierre de esta edición, para exigir justicia por el doble feminicidio.

De acuerdo con reportes, Gardenia y Dulce Dayana salieron cerca de las 15 horas del 11 de junio de su casa, a donde no regresaron, sino que, el día 12, se encontró un automóvil –en el que fueron vistas por última vez– mismo que estaba calcinado y con ambas al interior; la menor en la parte de la cajuela y la madre, en el asiento del conductor, con las manos atadas, es decir, con las características de un feminicidio.

Según el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), en Puebla, hasta mayo de 2020, hubo 54 presuntos feminicidios, mientras que según la FGE, fueron 28, 12 por ciento más que el mismo periodo de 2019; esto, pese a que el año pasado se declaró la alerta de violencia de género en el estado.

Cabe mencionar que el pasado 16 de junio, se llevó a cabo el funeral de Gardenia y Dulce, donde su familia exigió justicia por el doble feminicidio, mientras que dos días después, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el presunto feminicida ya había sido identificado que sería cuestión de tiempo para que fuera capturado.