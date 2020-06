Exigen justicia por doble feminicidio de Gardenia y Dulce en Acajete

Your browser does not support the video tag.

Rufino Ortega Hernández y Gabriela Flores Valdivia, padres de Gardenia y abuelos de Dulce Dayana, exigieron justicia por los feminicidios de ambas, además de que acusaron que el probable responsable “presume” que tiene dinero para “pagar autoridades” y no ser acusado.

Este martes, los familiares de Gardenia, de 26 años y, Dulce Dayana, de 11, se reunieron en la localidad de La Magdalena Tetela Morelos, Tepeaca, con flores y fotos para esperar sus cuerpos y realizar sus funerales.

Sin dar nombres, Ortega Hernández denunció públicamente al posible responsable, refiriéndose a él como “el señor que los agredió físicamente con las muertes de ambas”, a quien señaló de ostentar, a manera de amenaza, que cuenta con 50 millones de pesos para gastarlo en autoridades corruptas y, sobre todo, para “quienes se le pongan en frente”.

En caso de ser cierto, agregó el familiar, pidió que lo atrapen para incautarle sus bienes y distribuir el dinero para las necesidades de localidades vecinas, así como en la indemnización por los asesinatos de su hija y nieta.

De acuerdo con reportes, Gardenia y Dulce Dayana salieron cerca de las 15 horas del 11 de mayo de su casa, a donde no regresaron, sino que, el día 12, se encontró un automóvil –en el que fueron vistas por última vez– mismo que estaba calcinado y con ambas al interior; la menor en la parte de la cajuela y la madre, en el asiento del conductor, con las manos atadas, es decir, con las características de un feminicidio.

De acuerdo con datos de Odesyr, en Puebla, hasta mayo de 2020, hubo 54 presuntos feminicidios, mientras que según la FGE, fueron 28, 12 por ciento más que el mismo periodo de 2019; esto, pese a que el año pasado se declaró la alerta de violencia de género en el estado.