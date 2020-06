Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que ya se tiene identificado al presunto responsable del feminicidio de madre e hija en Acajete, y espera que a más tardar este jueves sea detenido el señalado.

Durante su rueda de prensa matutina para dar los avances de la pandemia de Covid-19 en Puebla, el mandatario dijo que no revelaría al supuesto autor del crimen, que calificó como el crimen como una barbaridad.

“Lo de Acajete está por resolverse, yo espero que este hoy mismo resuelto, pero ya está”, indicó Barbosa Huerta, y agregó que ya hay línea de investigación que les arrojó al posible autor.

Y aunque el morenista no quiso revelar la identidad del probable feminicida, debido a los protocolos del Sistema de Justicia Penal, lamentó que “en muchos casos de violencia de género”, el agresor es un miembro del “primer círculo personal” de la víctima.

Por otra parte, el morenista confirmó que ocho policías municipales de Tlacotepec fueron detenidos debido a que al hacer una investigación a dicha corporación, se percataron que esos elementos no contaban con licencia para portar armas.

Se debe mencionar que el pasado 11 de junio, fueron vistas por última vez Gardenia y su hija Dulce Dayana, de 26 y 11 años, tras salir de su casa y abordar su automóvil, mismo que fue encontrado el pasado domingo calcinado en Acajete, con ambas al interior; la menor en la parte de la cajuela y la madre, en el asiento del conductor, con las manos atadas, es decir, con las características de un feminicidio.

Cabe señalar que de acuerdo con datos de Odesyr, en Puebla hasta mayo de 2020 hubo 54 presuntos feminicidios, mientras que según la FGE, fueron 28.

Asimismo, es necesario precisar que el pasado martes, Rufino Ortega Hernández y Gabriela Flores Valdivia, padres de Gardenia y abuelos de Dulce Dayana, exigieron justicia por los feminicidios de ambas, además de que acusaron que el probable responsable “presume” que tiene dinero para “pagar autoridades” y no ser acusado.