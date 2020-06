Por recorte federal, peligran 4 casas de apoyo a mujeres indígenas en Puebla

Your browser does not support the video tag.

En los municipios de Ixtepec, Coyomeapan, Cuetzalan y Tlaola estarían en peligro de desaparecer las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (Camis) –que apoyan en caso de violencia de género–, esto luego del recorte de recursos federales por el Covid-19, informó Cimac.

La bolsa destinada a las Cami la provee el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, las medidas de austeridad federales para enfrentar la crisis de la pandemia retiró los apoyos a estas casas que atienden a mujeres y niñas indígenas en temas de salud sexual y reproductiva y en casos de violencia, así lo indicó la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac).

En su análisis, señaló que estos ajustes presupuestales ponen en riesgo de desaparecer a los 35 Camis que existen en 15 estados del país, lo que pondría en situación de vulnerabilidad a las mujeres que ocupaban sus servicios.

Intentarán continuar pese a recortes

En una entrevista para Cimac, la directora de la Casa de la Mujer Indígena de Cuetzalan, Puebla, Angélica Rodríguez, mencionó que el dinero lo ocupan para trabajar con los más jóvenes y evitar la violencia desde edades tempranas, así como en capacitaciones con las autoridades comunitarias.

Sostuvo que pese a que se hagan estos recortes, no cerrarán las Camis, pues no hay otros lugares que brinden ayuda a las mujeres de estos lugares, así que tendrán que buscar apoyos de otros lados para tratar de continuar con su labor.

Puebla es el segundo estado con más municipios que cuentan con una de estas casas, sólo por debajo de Guerrero con seis.

Otros de las entidades con al menos una Casa de la Mujer Indígena fueron Baja California, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El presupuesto para las Camis forma parte del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas, con la denominación “Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas”, al cual se le asignó un monto total de 85 millones 528 mil 546 pesos para el actual ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que, recientemente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó que con la reducción del 75 por ciento a sus recursos prácticamente esta acción paralizaría sus funciones y que se dejaría sin atención a los afectados de diversos delitos.