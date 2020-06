Your browser does not support the video tag.

El estado de Puebla se encuentra en una fase de “riesgo máximo” en su totalidad, de acuerdo con datos del Sistema de Monitoreo Regional Covid; de las seis regiones existentes, tres están “en rojo” debido a su alto número de contagios, siendo la zona Centro la más afectada.

Así lo dio a conocer Jesús Ramírez Díaz, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, durante la rueda de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para informar sobre el avance de la pandemia.

Precisó que aunque el estado está en “riesgo máximo”, no todas las zonas se encuentran así, que es igual a estar “en rojo”, como es el caso de la zona Centro, que incluye a la zona conurbada de Puebla, en total 45 municipios; la región Centro Oriente, conformada por 35 demarcaciones como Acajete y Tecamachalco; y la región Suroriente, que incluye a 28 ciudades, entre ellas Tehuacán y Altepexi.

Sin embargo, añadió que las anteriores regiones se encuentran con una tendencia de contagios ascendentes, de acuerdo con los datos arrojados por el Sistema de Monitoreo Regional Covid Puebla.

Además, hay dos regiones en “amarillo”, o en riesgo medio, la Surponiente, conformada por 42 municipios, entre ellos Acatlán e Izúcar de Matamoros; así como la zona Nororiente, que abarca a 30 demarcaciones como Cuetzalan y Zacapoaxtla. Ambas presenta tendencias estables, por lo que se espera que no aumenten los casos de Covid-19.

Ramírez Díaz señaló que la región Norte se encuentra con riesgo alto y su semáforo es color naranja y con tendencia ascendente. En dicha zona hay 37 municipios, entre ellos Huauchinango, Libres y Zacatlán.

Cabe mencionar que para este viernes, se registraron 184 nuevos contagios de Covid-19 y 23 muertes, alcanzando así un total de 4 mil 788 casos y 669 fallecimientos en Puebla.