Your browser does not support the video tag.

Para este viernes registraron 184 nuevos casos de Covid-19 en Puebla y 23 muertes, alcanzando así un total de 4 mil 788 contagios y 669 fallecimientos; además, el gobierno estatal analiza realizar brigadas que vayan de casa en casa para detectar contagios.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa la mañana de este viernes el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que hay 550 muestras pendientes, de las cuales hasta 300 podrían dar positivo para el sábado.

Además, el mandatario dijo que se analiza realizar brigadas, como en la Ciudad de México, que van de casa en casa para detectar posibles contagios que no hayan sido reportado a las autoridades.

Brigadas irían a casas para detectar contagios

“La Ciudad de México determinó una cosa interesante, brigadas por toda la ciudad para ir revisando si existen contagiados en domicilios que no han, no lo han hecho del conocimiento de la autoridad de Salud”, indicó Barbosa Huerta, además de precisar que se debe “analizar qué tan posible y factible es por parte de nuestra infraestructura médica y gubernamental”, aunque advirtió que es necesaria la ayuda de los ayuntamientos para que se pueda realizar dicho programa.

Por su parte, el nuevo titular de la Secretaría de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García, informó que se sumaron dos nuevos municipios con casos de Covid-19.

Agregó que en total, ya son 139 las demarcaciones que han registrado contagios en Puebla, aunque únicamente en 89 municipios se distribuyen los mil 146 casos activos, por lo que en el resto (50) se encuentra libre de casos de Covid-19.

Martínez García detalló que tan solo la zona conurbada, que incluye a Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, Amozoc, y otros, concentran el 78 por ciento del total de casos (4 mil 788), lo que equivale a 3 mil 735 contagios.