El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, se amparó ante una posible aprehensión por parte del gobierno estatal, ante lo que el mandatario Miguel Barbosa Huerta aseguró que el recurso que busca es un “chicharronero” que carece de fundamento.

Fue el pasado jueves cuando el rector solicitó dicho trámite en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, cuyo trámite pudo consultarse en el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Con folio 324/2020, el documento indica que Esparza Ortiz se ampara contra acciones promovidas por el gobernador, por el Congreso local, por la Comisión Inspectora de dicho órgano legislativo; contra la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.

De igual forma, el documento dicta que cualquier acción planificada deberá ser cesada “de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos” actos.

“Toda vez que el quejoso afirma tener temor de ser detenido sin orden judicial y fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados a favor del quejoso”, se explica.

Engañan al rector: Barbosa

Por su parte, este viernes Barbosa Huerta, en su rueda de prensa, expresó que dicho amparo era “un engaño” hacia el rector, promovido por sus abogados, quienes le metieron “miedo”, ya que, explicó, cuando se ejecuta una aprehensión es porque deriva de un mandamiento judicial, luego de que se realizaron una serie de procesos que justifican la acción.

“Son de esos amparos chicharroneros. De esos que los abogados promueven para sacarle dinero a sus clientes, pero que no tienen ningún fundamento, porque hoy nadie viola derechos humanos, para hacer algo contra una persona”, comentó.

De igual forma, resaltó que “yo no he sido notificado formalmente de que el rector Esparza se haya amparado contra mí”, como lo señala el documento, por lo que cuando la reciba, “responderé como autoridad responsable”.

Esto, en un marco donde Esparza Ortiz ha gastado diversos métodos, como campañas a su favor, para evitar las auditorías del estado, al igual que recibir apoyo contra la investigación a la que su hija, Luz Andrea Esparza Vergara, está sujeta por manejo de recursos de procedencia ilícita, por parte del estado.