En dos audios filtrados este lunes, se escucha cómo, presuntamente, el exdiputado federal, Eukid Castañón Herrera, lanza amenazas contra otro hombre, a quien le alarde haber sido allegado al exgobernador Rafael Moreno Valle y de advertirle “no meterse con él”.

De acuerdo con Parabólica, una de las voces que se escucha es la de Castañón Herrera, preso en el penal de San Miguel, aunque se desconoce quién es su interlocutor y en qué fecha ocurrió la conversación.

“Hoy estoy débil, eso piensas (…) me acusaron de enriquecimiento ilícito ¿no? Que estoy en la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), me vale (…) entiendan con quién se están metiendo”, dice quien también fue Contralor en la gestión de Moreno Valle.

El panista se jacta de “tener una periódico que reproduce 5 mil ejemplares diarios con 600 mil visitas”, con lo que amenaza a la otra persona diciéndole que las caras de él y “su amigo” podrían aparecer con el encabezado: despacho de misóginos.

Se dice cercano al fiscal

“Dile que si conoce el valle de las calacas y si no se lo presentó, le voy a mandar mis mensajeros, conmigo no se juega (…) Yo fui el operador de ya sabes quién, presidenciable. Hoy me tienen de frente y tu socio me tiene de frente”, afirma.

En otro audio, indica que usará “escoltas con armas de grueso calibre, quienes llevan R15 y R47”

Incluso, presumió tener vínculo con el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal: ‘¿Quién crees que es amigo mío? El Fiscal, entonces, ¿dónde crees que la va a pasar, en San Miguel, ¿quién crees que controla el patio de San Miguel? Yo, ¿conoces el patio de San Miguel? Te va a gustar.

Cabe mencionar que Castañón Herrera fue detenido el 18 de marzo en su casa ubicada en el fraccionamiento Cuarzo, por el delito de extorsión, pero este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el exoperador político de Moreno Valle también fue vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.