Eukid Castañón enfrenta otro proceso por uso de recursos ilícitos: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que este lunes fue vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, Eukid Castañón Herrera, exdiputado local y federal del PAN, por lo que es la segunda causa penal que enfrenta.

En rueda de prensa, el mandatario poblano calificó al exoperador político del morenovallismo como “un señor que hizo mucho daño” en Puebla, al tiempo de recordar que el otro proceso que enfrente es por estar acusado de extorsión.

“Hace unos minutos el señor Castañón fue vinculado a proceso en una segunda causa, por el uso de recursos de procedencia ilícita, no solo es el tema de la extorsión, sino esta otra causa, ya no quiero decir más, pero ese señor hizo mucho daño, mucho daño acá en Puebla”, reiteró.

Es necesario precisar que el 18 de marzo fue detenido Castañón Herrera por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su casa ubicada en el fraccionamiento Cuarzo.

Al día siguiente el Juez de Control lo vinculó a proceso por el delito de extorsión en agravio de dos particulares, tras una audiencia de más de siete horas, determinándole prisión preventiva necesaria durante los tres meses que dure la investigación complementaria.

En su momento, Barbosa Huerta señaló que el panista estaba vinculado con líderes delincuenciales como Cristian N, “El Grillo”, Marco Antonio N, “El Negro” y “Julio Mix”, este último relacionado con los actos violentos de la jornada electoral de 2018.