Vinculan a proceso a Eukid Castañón y le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a Eukid Castañón y le dictan prisión preventiva Eukid Castañón Herrera, exoperador político de Rafael Moreno Valle, el Juez de Control vinculó a proceso por el delito de extorsión en agravio de dos particulares, tras una audiencia de más de siete horas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), que lo detuvo este miércoles, la autoridad judicial determinó que deberá permanecer en prisión preventiva necesaria durante los tres meses que durará la investigación complementaria. Por su parte, en un comunicado, el área de prensa del exdiputado federal indicó que será únicamente a través de la vía legal por la que se esclarecerá el delito que se le imputa Afirmó que su defensa, procedente de la Ciudad de México, continuará el proceso legal correspondiente, “esperando que las autoridades cumplan con su obligación de forma transparente, en apego a estricta legalidad y con pleno respeto a sus derechos humanos”. Por la mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que su administración también denunció a Castañón Herrra, a quien señaló de estar relacionado con grupos delictivos. Los nombres con los que lo vinculó fueron Cristian N, “El Grillo”, Marco Antonio N, “El Negro” y “Julio Mix”, este último relacionado con los actos violentos de la jornada electoral de 2018. Eukid Castañón eukid Castañón herrera Moreno Valle

