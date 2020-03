Inicio Noticias Puebla Gobierno de Puebla también denunció a Eukid Castañón

Gobierno de Puebla también denunció a Eukid Castañón Al señalar que en Puebla no habrá impunidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que su administración también presentó denuncias en contra de Eukid Castañón Herrera, además de que estaría relacionado con algunos grupos delictivos. En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que la detención del miércoles pasado, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), derivó de una denuncia por el delito de extorsión interpuesta por parte de dos particulares. “No puedo ahondar en los procesos porque todos esto se maneja con secrecía y yo no soy el que las lleva a cabo, es la Fiscalía, es lo único que puedo decir y que ya está presentada la denuncia por parte del gobierno”, pronunció respecto a la detención de quien fue el principal operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con el argumento de que ni quiere entorpecer el debido proceso. Reiteró que en el estado no habrá impunidad, pues habrá justicia por todos los agravios que el exdiputado federal panista cometió en contra del patrimonio de Puebla y hasta de derechos humanos de varias personas. Relacionado con El Grillo y El Negro Barbosa Huerta manifestó que se presume la vinculación de Castañón Herrera con delincuentes como Cristian N, “El Grillo” y Marco Antonio N, “El Negro” así como con “Julio Mix”, este último relacionado con los actos violentos de la jornada electoral de 2018. “Al parecer todo esto es cierto, eso y más, por eso les digo que en Puebla la impunidad no existe, parece que era el mal, era el que no se le podía mirar a los ojos, hacía y deshacía, hubo muchos agraviados por él”, pronunció. Por ello, sin detallar cuántos, Barbosa Huerta recordó que el gobierno del estado tiene un proceso “muy amplio” de indagación, en contra de exservidores públicos que cometieron agravios en contra de los poblanos. Finalmente, afirmó que “fue una sorpresa” para él la detención del exfuncionario morenovallista, pues no se lo espera y exhortó al poder Judicial y la Fiscalía a que “sigan dando sorpresas” de ese tipo. eukid Castañón herrera exfuncionario morenovallista fiscalia Miguel Barbosa Huerta

