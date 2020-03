Inicio Noticias Puebla Confirma FGE detención de Eukid Castañón, brazo derecho de RMV, por extorsión

Confirma FGE detención de Eukid Castañón, brazo derecho de RMV, por extorsión La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Eukid Castañón Herrera, brazo derecho del exgobernador Rafael Moreno Valle, por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de dos particulares. El imputado quedará a disposición de la autoridad judicial competente, que señalará la fecha y hora de las audiencias respectivas, indicó en un breve comunicado de prensa. Aunque la FGE no dio más detalles, trascendió que el exdiputado local y federal fue detenido en su casa ubicada en el fraccionamiento Cuarzo, donde estatales lo detuvieron sin orden de aprehensión. A Castañón Herrera se le conoce por haber sido el principal operador político de Moreno Valle y fue señalado de encabezar una red de espionaje a favor del exmandatario. En enero de 2019, anunció que se retiraba de la vida política para concentrarse en proyectos personales, esto a 22 días de las muertes de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y Moreno Valle. En octubre de 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios de administraciones pasadas de Puebla por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Días después, Castañón Herrera, quien se desempeñó como contralor al inicio del sexenio del fallecido Moreno Valle, aceptó que congelaron sus cuentas bancarias, pero acudió a la justicia federal para ampararse y lograr la suspensión definitiva del aseguramiento. Eukid Castañón eukid Castañón herrera Moreno Valle

