Educación básica a distancia, limitada y sin coordinación, señalan

Para algunos profesores, la educación a distancia es limitada, ya que no permite profundizar los temas y dificulta resolver las dudas, provocando un rezago educativo; por su parte, madres indicaron que no hay coordinación entre maestros y alumnos.

A esta conclusión se llegó, luego de que éste medio entrevistó a tres profesores de primaria y secundaria así como a dos padres de familia, que radican en la ciudad de Puebla.

Oscar Nape Soancatl, maestro de la primaria indígena Quetzalcoatl, ubicada en la colonia Tlilistoc, de la zona limítrofe de la Angelópolis, destacó, junto a otros compañeros cuestionados, que las clases por televisión, radio e internet que imparte la SEP federal son usadas simplemente como repaso.

Esto, explicaron, ya que los programas no profundizan en los temas impartidos por su limitado horario, lo que los vuelve insuficientes para un aprendizaje completo, recurriendo por ello a las lecturas y actividades como principal eje de la enseñanza, ya que tampoco pueden tener clases en línea debido a que hay alumnos cuentan con recursos.

Indicó la falta de profundidad en el abordaje de los temas no es la única desventaja, ya que, mencionó, dejan de lado las diferencias de aprendizaje, pues «no todos aprenden de la misma manera»; mencionó que, en el aula, los profesores aplican distintos métodos de enseñanza conforme a las capacidades de cada uno, situación que queda fuera del marco ya que en el programa sólo se contempla uno.

También, que no pueden observar el crecimiento de cada infante, pues como docentes, señaló, desconocen si las tareas las realiza el alumno o algún familia, lo que afectaría su desarrollo.

Comentó que la ventaja de la enseñanza presencial es la posibilidad de enfocarse en las capacidades de cada niño, pues a distancia hay padres que laboran todo el día y no pueden estar al tanto de sus actividades.

Desfasadas, clases por televisión y radio

Por su parte, «Mario», profesor de la Secundaria General número 9 «México 68», ubicada en la unidad del mismo nombre, coincidió en lo anterior y agregó que las clases por televisión y radio vienen «desfasadas».

Esto, pues explicó que en clases, los maestros suelen dar mayor tiempo de enseñanza a temas que consideran prioritarios por su uso y dificultad; el programa mantiene un horario fijo donde prestan el mismo tiempo a todos los contenidos.

Resaltó que sus alumnos opinan de manera similar, pues algunos le expresaron que lo transmitido ya fue visto, razón por la que sólo utilizan dicho contenido como refuerzo.

Además, precisó que hay estudiantes de secundaria que trabajan en mercados y otros giros similares, lo que les complica ver las clases por televisión, siendo que son transmitidas en su horario de trabajo; ante esto, ellos se ponen al corriente con las tareas compartidas en Whatsapp.

Educación a distancia complica resolver dudas

Mario abundó en que la educación a distancia ha provocado que las dudas de los alumnos no puedan ser resueltas satisfactoriamente, pues «no es lo mismo explicar por correo que de forma presencial», ya que quedan más preguntas o no se comprende lo suficiente.

Por lo anterior, resaltó la importancia del aprendizaje directo y propuse que los mecanismos mejoren si la contingencia se extiende.

Mencionó que además de reforzar la explicación, han tenido que pedir comprensión a los alumnos, pues la situación no puede ser distinta por orden de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

El pasado 27 de abril, la dependencia emitió un comunicado donde el titular, Esteban Moctezuma Barragán, hizo un llamado la unidad y la solidaridad dentro del sector educativo, el núcleo familiar y la sociedad en general, argumentando que las medidas se tomaron conforme a las condiciones de los estudiantes.

Maestros, sin comunicación directa con todos los alumnos

Mario reconoció que hay profesores que no tienen contacto con todos los alumnos, por lo que algunas tuvieron que recurrir a las agendas de las escuelas para tener la información.

Esto se vio reflejado cuando Cristina Zapotitla Salazar, madre de familia, contestó ante pregunta expresa que su hija, Elizabeth, no tiene comunicación directa con sus profesores, siendo que la menor, que cursa tercero de secundaria, debe recurrir diariamente a sus compañeros para pedir los ejercicios.

La madre señaló que no les han informado en qué consistirá la evaluación final, por lo que espera que le expliquen el mecanismo antes de que se aproxime el cierre del ciclo escolar.

Señaló que su hija debe entregar tareas a diario, a diferencia de otras escuelas donde es dos veces por semana; al respecto, el profesor Mario destacó que no hay una coordinación sobre la cantidad de trabajos, pues la SEP dejó en manos de los docentes el método de evaluación.

Ante está situación, diversos padres poblanos han manifestado que la carga de trabajo (elegida por maestros y derivada del modelo) ha generado estrés en alumnos, tanto de primaria como de secundaria.

Cómo ejemplo de la falta de coordinación, Isabel Estela Zapotitla Salazar, otra madre de familia, expuso que su hija Claudia tiene comunicación con sus profesores, quienes se contactan dos veces a la semana para mandarles las tareas por correo

También, manifestó incredulidad sobre la eficacia de los programas televisivos, al igual que reconoció que el aprendizaje no es igual; no obstante, consideró que el método «esá bien» debido a que así los jóvenes no repetirán el trimestre.

Cabe mencionar que el regreso a clases está programado para el próximo 1 de junio, para concluir el año escolar el 15 de julio.