Pacientes del Hospital Universitario, expuestos a Covid-19, acusan

El Hospital Universitario (HU) de la BUAP mantiene en el mismo piso a pacientes de Covid-19 con el resto de internados por otras causas, exponiendo a estos últimos y a sus familiares al contagio.

Así lo indicó la familiar de un paciente en entrevista telefónica para Ángulo 7, quien, al elegir el anonimato, señaló que su padre arribó el pasado 3 de abril al nosocomio, quedando internado debido a una pulmonía.

Precisó que fue enviado al primer piso del Hospital Universitario, ubicado en la 25 Poniente, donde se encuentran los contagiados de Covid-19 junto a pacientes que no comparten la misma enfermedad, siendo divididos solamente por un «muro», ya que se encuentran en pasillos distintos.

No obstante, indicó que dicha separación no disminuye la posibilidad de contraer coronavirus, pues incluso los familiares, que son obligados a cuidar a sus enfermos, están expuestos debido a que la BUAP no les brindan protección y a que comparten el mismo acceso.

Muestra de ello fue que el pasado 4 de abril, su hermano, tuvo contacto con personas contagiadas sin que hubieran medidas de seguridad y protección que lo impidieron; en consecuencia, médicos lo pusieron en cuarentena luego de que comprobaron que tuvo contacto con enfermos de Covid-19, momento a partir del cual la familia se enteró de que compartían piso.

Señaló que su caso no es el único, pues en el mismo pasillo de su padre existen pacientes de otras enfermedades que también están expuestos, los cuales no pudo precisar cuántos serían.

En cuanto a su padre, indicó que éste lunes los médicos les notificaron que no estaba contagiado; sin embargo, esto no impide que pueda contraer el virus si continúa cerca de ellos.

Esto, en un escenario donde el corte de contagios en Puebla fue de 159 casos positivos, lo que representó un aumento del 40.7 por ciento, con respecto a los 113 casos registrados hasta el viernes.

Director del HUP «no da la cara»

También indicó que en cuanto la familia se enteró de la situación, intentó hablar con el director del HUP, Eulalio Morales Palacios, pero no obtuvo resultados.

“No da la cara. Comentó la asistente que el director y el subdirector casi no van al hospital y cuando les llaman no responden”, comentó.

A esto se suma que tanto Morales Palacios como el subdirector, José Eduardo Quintero Cabrera, han sido señalados constantemente por trabajadores de actuar con negligencia ante la contingencia por Covid-19, ya que la falta de medidas de protección y la baja calidad de insumos han provocado contagios entre empleados del hospital.

Al respecto, los empleados mencionaron que el director solo se limita a decir «no pasa nada», evadiendo con ello, cualquier tipo de diálogo.

Por todo lo anterior, la familiar del paciente pidió a la Secretaría de Salud (SS) estatal y al rector Alfonso Esparza Ortíz a que intervengan en el manejo del hospital y que trasladen a los pacientes de Covid-19 a otro edificio.