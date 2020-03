Inicio Noticias Puebla Puebla, de los 10 estados con poca disponibilidad de agua en casas e internet

Puebla, de los 10 estados con poca disponibilidad de agua en casas e internet Ante la contingencia por el Covid-19, se ha solicitado a los ciudadanos el lavado frecuente de manos, así como de ser posible hacer home office; en este panorama, Puebla se ubicó como el quinto estado con menor disponibilidad de agua en las casas y el octavo con menos hogares con internet. La entidad poblana registró un 57.5 por ciento de viviendas con disponibilidad del vital líquido, mientras que en acceso a internet la cifra fue del 40 por ciento, así lo señalaron datos publicados por México ¿Cómo vamos? y Social Progress Imperative. En el tema del acceso al agua, los porcentajes más bajos de disponibilidad los presentaron Coahuila (31.4 por ciento), Oaxaca (33.9), Guerrero (37.9), Veracruz (56.5), Puebla (57.5), Campeche (62), Hidalgo (63) y Tlaxcala (63). En hogares conectados a internet, los más bajos porcentajes los registraron Chiapas, con 25 por ciento; Oaxaca, con 29; Tlaxcala, con 34; Guerrero, con 35; Veracruz, con 35; San Luis Potosí, con 37; Hidalgo, con 38; Puebla, con 40; Zacatecas, con 41 y Nayarit, con 42. En el caso de Puebla, los casos confirmados por Coronavirus suman 12 positivos, mientras que en el país ya se registró la primera muerte por este padecimiento, la víctima fue un hombre de 41 años quien también padecía diabetes y del que no se tiene información de que haya viajado al extranjero, asimismo en el territorio nacional suman 118 enfermos. Autoridades sanitarias han señalado que México sigue en la fase 1 (importación) del Covid-19 pese al deceso antes señalado, e indicaron que entrará en fase 2 (dispersión comunitaria) cuando termine el periodo de casos importados, la fase 3 (epidémico) entraría cuando se den brotes regionales y dispersión nacional. acceso al agua potable hogares con internet

