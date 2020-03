Inicio Noticias Puebla Sube a 12 los poblanos con Covid-19, pendientes 18 pruebas de resultados

Sube a 12 los poblanos con Covid-19, pendientes 18 pruebas de resultados En Puebla, subió a 12 el número de personas contagiadas con el Covid-19, de las que una ya fue descartada, además de que hay 18 pruebas pendientes de resultado y 17 de laboratorios particulares como posibles casos que faltan de confirmación. Así lo informó, en rueda de prensa este jueves, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien agregó que los dos nuevos casos es una mujer de Cholula que recibió una visita de una persona de Sudamérica y el otro fue de los poblanos que viajaron a Vail en Estados Unidos. Mientas que los otros diez casos son los del grupo de poblanos que viajó a Europa en días pasados, y de la trabajadora de la planta alemana que tuvo contacto con el proveedor de dicha firma que dio capacitación a personal de la empresa. Todos los casos detectados radican en la capital poblana y en municipios de la zona conurbada que es Cholula, además de que se mantiene la cifra de 140 poblanos que están en observación por haber tenido contacto con los infectados. “Si alguna de las personas que están siendo vigilados por la Secretaría y en aislamiento domiciliario, por lo que si en algún momento requieren internamiento domiciliario se los brindaremos, el seguimiento con todos ellos es diario”, pronunció. Precisó que de las 18 pruebas que están en el Laboratorio Estatal de Salud los resultados se tendrán listos este jueves por la tarde, mientas que las otras 17 fueron de tres particulares, pero aún falta que las personas acudan al laboratorio estatal para verificarlas o descartarlas. En su intervención, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la secretaría, José Fernando Huerta Romano, pidió a los poblanos no tomarse este tema a la ligera y tomar sus precaución, pues la única manera de combatir los contagios es la prevención. Prevención disminuiría 50% de contagios Y es que, dijo, es importante que la población se concienticen que deben aprender a lavarse las manos y tomar las medidas anunciadas por la Secretaría de Salud (SSA), así como hacer caso de mantener la sana distancia, pues esto ayudará a reducir hasta en 50 por ciento los casos. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que Puebla “podría ser el estado con más casos” debido a que la familia de La Vista que viajó a Vail, Colorado, estuvo una semana sin hacerse las pruebas y tuvieron contacto con varias personas. Por ello, el mandatario poblano recordó que por parte del gobierno estatal se destinarán 200 millones de pesos para comprar medicinas, insumos y renta de ventiladores ante una posible contingencia mayor en las siguientes semanas. A su vez, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que quedan 14 poblanos varados en Perú, ya que dos regresaron el pasado miércoles; además de que hay dos personas más en Bogotá a quienes les dan seguimiento para que puedan regresar. #TomaNota, el titular de @SaludGobPue, @JorgeHumbertoU, informó que la cifra de contagios por Covid-19 subió a 12, además hay 18 pruebas pendientes de conocer el resultado y 17 posibles casos detectados en laboratorios particulares, a los que se les hará la prueba @angulosiete pic.twitter.com/V1npBXtm6a — €ddiiy (@Edd_Eddiiy) March 19, 2020 coronavirus Puebla Covid-19 Puebla

