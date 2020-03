Inicio Noticias Puebla No acataré instrucciones de las que no estoy convencida: Rivera a Barbosa

No acataré instrucciones de las que no estoy convencida: Rivera a Barbosa Mi responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida, contestó la edil Claudia Rivera Vivanco al gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien señaló que poner a Carla Morales Aguilar en Seguridad municipal será dar continuidad a las malas prácticas. En un video subido a redes sociales, la alcaldesa emanada de Morena respondió al mandatario, quien este jueves dejó entrever que la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, permite la filtración de información de operativos. La presidenta municipal lanzó que “en repetidas ocasiones” le preguntó a él y al fiscal, Gilberto Higuera Bernal, si Rosales Martínez tenía historial criminal, a lo que ambos contestaron que no. Defendió que desde el inicio de su administración –octubre de 2018– se cambiaron altos mandos medios, así como reiteró su disposición de investigar a los servidores públicos que cometan falta administrativa o penal. Respecto a que Barbosa Huerta acusó que desde hace tiempo no se hacen operativos, Rivera Vivanco manifestó que su gobierno ordenó entrar a lugares como los mercados Unión, Morelos Independencia y la 46 Poniente, donde “por años” gobiernos se abstuvieron a intervenir. La política no es de imposiciones “No lo hicieron el secretario de seguridad de Rafael Moreno Valle (en referencia a Ardelio Vargas Fosado) y quien fuera en su momento su secretaria particular (Morales Aguilar); sin embargo, hoy asesoran al gobernador Barbosa, rechazan nuestras propuestas de más operativos y pretenden tomar el mando de la Policía Municipal. Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo; no pasarán por la 4T”, sostuvo de manera contundente. Agregó que todos los asuntos que competen a la seguridad del municipio los ha informado a Barbosa Huerta y, que “jamás rompió un acuerdo”, sostuvo luego de que este miércoles, en sesión de Cabildo, rechazó poner a Morales Aguilar en lugar de Rosales Martínez, como ordenó el gobernador. Además, Rivera Vivanco afirmó que solicitó opinión a algunas instancias federales, de lo cual supo Barbosa Huerta, e incluso dijo que la opinión federal la recibieron telefónicamente ambos con la posición “clara” de mantener la seguridad, preservar la autonomía municipal y dejar fuera de las fuerzas municipales a los grupos de funcionarios mencionados (Vargas Fosado y Morales Aguilar). “Soy una autoridad electa, una tomadora de decisiones y siempre manifestaré mis opiniones. Mi responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida (…) ¿Qué es la cuarta transformación si no respetamos la autonomía? ¿Qué es la cuarta transformación si permitimos que regresen los mismo personajes que vulneraron la paz y la seguridad de Puebla”, mencionó. El mensaje lo finalizó al refrendar su disposición para trabajar de manera coordinada con la Federación y el estado, así como remató: La política es el espacio de los acuerdos no de las imposiciones. Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco

