Barbosa pide a Rivera aceptar a Carla Morales o tomará control de la seguridad El gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que él tiene la facultad de designar a Carla Morales Aguilar al frente de la SSC, por lo que adelantó que si no acepta emitirá un decreto para asumir la seguridad del municipio. En rueda de prensa, este jueves, el mandatario poblano sostuvo que hay mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que están “coludidos” con grupos criminales, de lo que la edil morenista tiene conocimiento. Esto luego de que en la sesión extraordinaria de Cabildo del pasado miércoles, no se avaló la llegada de Morales Aguilar al señalar que va contra la autonomía municipal, así como se basaron en que el 115 constitucional establece que la seguridad es competencia del edil en turno. Afirmó que los resultados presentados por la SSC, como a dicho la morenista, sobre la disminución en la incidencia delictiva son logros ajenos, ya que se debe a las detenciones que la Policía Estatal y Fiscalía General del Estado (FGE) han realizado. Pues incluso, sostuvo que “desde mucho tiempo” la policía municipal no realiza operativos en contra de delincuentes, sumado a que ya no son tomados en cuenta en los que hacen porque filtran información sobre las acciones a ejecutar y frustran las detenciones. Adelantó que se presentarán las denuncias por esta situación, aunque evitó decir si estaría involucrada Lourdes Rosales Martínez aún titular de la SSC, pero afirmó que Rivera Vivanco sabe de este problema al interior de la dependencia. Barbosa Huerta detalló que cuando él anunció el relevo de Rosales Martínez es porque ya lo había dialogado con la alcaldesa capitalina, además de que le había entregado un oficio en que sustentaba la determinación, mismo que la alcaldesa aceptó y firmó. No se moverá de esa ruta, afirma “Yo solamente le hago el llamado para que de forma voluntaria acate el comunicado que yo le hice y que me firmó de recibido, porque no voy a apartarme de esa ruta y voy a ir con los procedimientos constitucionales para lograrlo, esto no es imposición como quieren hacer ver algunos. No descartamos emitir un decreto si es necesario”, asentó. Por su parte, el consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz la fracción 7 del artículo 115 constitucional establece que la policía estará al mando del presidente municipal en turno, pero que acatará las órdenes que el gobernador le transmite en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Mientras que la fracción 8 del artículo 79 de la Constitución local se manifiesta que en casos de graves trastornos del orden público, el gobernador o por medio del delegado que designe para ello podrá hacerse cargo de la fuerza pública existente en el municipio. Además de que el artículo 105 en su fracción 17 de la misma Constitución, se establece que si bien la policía municipal estará a cargo del presidente en turno, en los términos legales correspondientes, ésta acatará las órdenes que el titular del poder Ejecutivo le transmite en los casos que juzgue de fuerza mayor o de alteración del orden público. El gobernador Miguel Barbosa Huerta da su postura sobre la negación de Claudia Rivera Vivanco de no nombrar a Carla Morales Aguilar. Publicado por Ángulo7 Noticias en Jueves, 19 de marzo de 2020 Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco miguel barbosa SSC Puebla

