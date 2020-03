Inicio Noticias Puebla Rivera rechaza designación de Barbosa en Seguridad; “compete a Comuna”

Your browser does not support the video tag.

Rivera rechaza designación de Barbosa en Seguridad; “compete a Comuna” La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco rechazó la decisión del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, de colocar a Carla Morales Aguilar a cargo de la Seguridad del municipio, pues declaró que es competencia de la Comuna y pidió la intervención del secretario federal, Alfonso Durazo Montaño. En sesión extraordinaria del Cabildo en la que se preveía la designación, la alcaldesa reiteró que el pasado 10 de marzo el mandatario emitió un oficio, por medio del cual el Ejecutivo asumía el mando de la policía municipal por la existencia de una “causa mayor”, colocando así a Morales Aguilar como delegada en seguridad de la capital, relevando a Lourdes Rosales Martínez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al respecto, Rivera Vivanco afirmó que deben preservarse la autonomía del municipio, misma que “ningún interés de fracción o partido puede vulnerar”, por lo que la “primera obligación de este Cabildo hacer valer un municipio libre”. “Ninguna persona en lo individual puede arrogarse la facultad de la Ley Orgánica Municipal, en la fracción 25, que otorga a este ayuntamiento para designar libremente y de forma conjunta quién debe encabezar la Secretaría”, explicó. Al referir la citada ley, comentó que es obligación de su administración garantizar que se cumpla el orden jurídico y hacer valer el derecho que la Comuna tiene para designar a su titular de Seguridad, en tanto refrendó su disposición a seguir trabajando con el gobierno estatal siempre y cuando se respete la autonomía municipal. Pide a Durazo intervenir en estrategia “No estamos en ánimo de confrontación y tampoco vamos a permitir que este asunto pueda convertirse en un instrumento más de una estrategia para atacarnos”, comentó sin mencionar directamente a Barbosa Huerta. Para “consolidar” la estrategia de seguridad nacional, la munícipe solicitó la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Alfonso Durazo Montaño, para evaluar la estrategia implementada en la Angelópolis. “Como lo he mencionado desde el inicio de la administración, la primera encomienda que el secretario federal instruyó fue la limpieza de las corporaciones. No es una tarea sencilla. Sin embargo no vamos a escatimar en la limpieza. Se tiene que hacer con el acompañamiento de las demás dependencias”, mencionó. Lo anterior, luego de que el pasado 13 de marzo, Barbosa Huerta rechazó que la designación de Morales Aguilar se trate de una imposición, pues sostuvo que tiene atribuciones para realizarlo y que, incluso, hubo consenso con Rivera Vivanco. La alcaldesa @RiveraVivanco_ rechazó la imposición de la nueva titular de la @SSC_Pue por parte de @MBarbosaMX, señalando que dicha facultad compete al ayuntamiento, por lo que debe respetarse su autonomía. Pedirá la intervención de Alfonso Durazo, titular de seguridad federal. pic.twitter.com/mdILVMgafU — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 19, 2020 Alfonso Durazo Montaño Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta seguridad puebla SSC Puebla

Etiqueta: Alfonso Durazo Montaño Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta seguridad puebla SSC Puebla