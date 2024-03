Guadalupe Martínez Gerardo, aspirante a la alcaldía de Quecholac con el PSI, negó que su papá Antonio Valente Martínez Fuentes, sea “El Toñin”, presunto líder huachicolero en la región, por ello, advirtió que de seguir los ataques hacia ella y su familia procederá legalmente.

En entrevista, luego de la presentación de candidatos del partido Pacto Social de Integración (PSI) a diputaciones locales y presidencias municipales, sostuvo que dicho mote lo ha relacionado con su padre, pero no es cierto y eso ha generado críticas de cara a la elección de este año.

Afirmó que su padre es agricultor y no tiene conexiones delictivas, aunque admitió que él ha presentado dos amparos y su madre fue investigada en el pasado. Se considera víctima de una campaña de desprestigio y está evaluando demandar a los medios que difunden información falsa sobre él.

Manifestó que tiene derechos protegidos para competir y la ley la ampara contra violencia de género. No descarta solicitar seguridad ante la situación. Evitó hablar sobre si ser hija del actual alcalde le da ventajas en la contienda.

“Voy a ir por la vía legal contra quien resulte responsable y mi familia merece respeto. Que no se hable así de mi padre y que no se me relacione con una persona que no conozco, no sé quién es el Toñin y si siguen insistiendo me están difamando e incurriendo en violencia política de género”, expresó.