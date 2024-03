Carlos Navarro Corro, dirigente estatal del partido Pacto Social de Integración (PSI), minimizó que la candidata para la alcaldía de Quecholac, Guadalupe Martínez, se hija del presunto líder huachicolero Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”.

Destacó que reúne los requisitos de elegibilidad por lo que minimizo los lazos con el presunto huachicolero. Navarro Corro también aclaró que Guadalupe es muy activa en el municipio.

El dirigente afirmó que Guadalupe Martínez se seleccionó mediante consulta ciudadana. Añadió que ella misma presentó sus documentos ante la Comisión de Elecciones del partido, quienes la registraron de inmediato como candidata por Quecholac.

Durante una entrevista desde el Congreso del Estado de Puebla, el diputado local y dirigente del partido, también fue interrogado sobre si esto afectaría la imagen del partido. Respondió que no y anunció una rueda de prensa para el próximo lunes para aclarar el tema.

Ella es una ciudadana que cubre el perfil que se busca. No me toca hacer investigación porque me metería en una situación que después puede ser conflicto para mí, yo no sé, desconozco.