Las diputadas Erika Patricia Valencia Ávila y Lizeth Minto García renunciaron a la bancada del PAN para sumarse al Grupo Plural. La creación de dicho grupo se aprobó este jueves en sesión ordinaria del Congreso local, integrado por nueve legisladores y es la segunda fuerza.

Por mayoría de 27 votos se determinó que este grupo tendrá representación en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Poder Legislativo. Esto causó inconformidad en otros diputados panistas que se opusieron, por lo que los votos en contra fueron 7 y 3 abstenciones.

Y es que Valencia Ávila y Minto García solicitaron su incorporación para sumarse a los otros siete diputados del PRI y PAN que ya lo integraban desde la semana pasada, aunque no había sido avalada su conformación, por lo que ahora tendrán voz, pero no voto.

Al respecto, Rafael Micalco Méndez, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, se manifestó en contra. Señaló que el artículo 85 de la Ley Orgánica establece que no se puede conformar otro grupo legislativo. En todo caso, se debe renunciar a una fracción parlamentaria, se deben quedar como diputados sin partido.

No se está violentando algún derecho porque siguen gozando de sus prerrogativas, de su libertad de expresión, pueden seguir conformando el Congreso, lo que sí está expreso es que no pueden estar dentro de otro grupo, está estampado en la ley y la solicitud no tiene procedencia para analizar.

Micalco Méndez