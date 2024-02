El senador Alejandro Armenta Mier ha sumado a todos los cuadros que participaron en el proceso interno, tras ser elegido como candidato a la gubernatura de Puebla, además de que ha hecho vínculo con la sociedad y, por ello, Morena ganará en la elección del 2 de junio.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo7 Radio, Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de voceros de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que Puebla es un estado con uno de los mayores padrones electorales y debe tener una atención importante.

Indicó que se realizó un proceso interno por parte del partido en el que participaron varios militantes, del cual salió favorecido el aún senador, Alejandro Armenta, con una diferencia importante, pero que le siguió el a diputado federal, Ignacio Mier Velazco, quien ahora competirá en primera fórmula para la cámara alta.

Dijo que ahora se debe trabajar durante la campaña y mantener los recorridos, no sólo del abanderado a la gubernatura, sino de todos los que sean candidatos a diputados federales y senadores para convencer a la gente de que apoyen el movimiento en el primer domingo de junio.

Comentó que la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene buenas posibilidades de repetir en Puebla. Mientras que de los nueve estados donde habrá elecciones, Guanajuato y Yucatán tienen una penetración histórica del PAN, mientras que en Jalisco se empareja con Movimiento Ciudadano.

Refirió que para obtener el triunfo se tiene que ir puerta por puerta, “mirar a los ojos” a la gente y hacer que lleguen los mensajes en Puebla y el resto del país.

En ese tenor, Clouthier Carrillo comentó que las designaciones de las candidaturas a diputados se dieron las encuestas, pero falta la definición por la Comisión de Elecciones para verificar los perfiles y palomearlas, por lo que será en los siguientes días cuando se tengan listas.

Afirmó que se garantiza la unidad en Morena, ya que tanto el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, como la abanderada Claudia Sheinbaum Pardo han manifestado que en el parido no hay grupos ni tribus, sino que se trabaja por los encargos, no por cargos.

La coordinadora de voceros mencionó que se tiene que cuidar y vigilar que quienes estén en los puestos de elección popular cumplan con los principios de Morena, ya que su futuro va en torno al trabajo que haga en base al humanismo mexicano, con el que se ha disminuido la desigualdad en 5.1 millones de personas.

Hizo énfasis en que todos los que se quieran sumar lo pueden hacer a través de la plataforma de Morena, así como en el grupo de mujeres que se tiene o de manera individual, pero la respuesta que se debe hacer es si lo harán por el proyecto o por querer un puesto.

Se abre la puerta a quienes sumen, cuál es el perfil que tiene, son honorables o no, eso lo determina la Comisión de Elecciones, en el caso de las candidaturas, por lo que no se puede decir que haya morenistas de cepa, no me gusta el termino, todos los que han trabajado desde el 2015 tienen valor importante”, enfatizó.